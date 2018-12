An einem Hotel am Brettermarkt in Lindau ist am Sonntag gegen 21.15 Uhr eine erhebliche Menge Weihnachtsdekoration gestohlen worden.

Videoaufzeichnungen zeigen einen älteren Mann, der gegen 21.15 Uhr knappe 20 Minuten lang in aller Seelenruhe die gesamte Dekoration des Hotels entwendete, berichtet die Polizei.

Demnach beläuft sich der Diebstahlschaden auf rund 300 Euro.