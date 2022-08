Diebe stehlen in Vorarlberg 50 Fahrräder aus einem Geschäft

Mindestens vier unbekannte Täter sind in Schlins in Vorarlberg in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und haben circa 50 hochwertige Räder gestohlen. Über einen mitgebrachten, selbstgebauten Steg kamen sie auf das Gelände.

In der Nacht auf Samstag, zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr wurde laut Polizei in ein Fahrradgeschäft in der Walgaustraße in Schlins eingebrochen. Die Diebe nahmen circa 50 Fahrräder (Rennräder, Mountainbikes und E-Bikes), sowie Markenkleidung und –brillen mit.

Steg hilft über den Bach

Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter über einen mitgebrachten, selbstgebauten Steg auf das Gelände hinter dem Radladen. Über diesen Steg transportierten sie in Folge die gestohlenen Fährräder zu einem bereitgestellten Fahrzeug, vermutlich einem Kastenwagen. Den Steg fand die Polizei später 500 Meter flussabwärts im Bach. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht im Bereich Schlins verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich beim Landeskriminalamt Bregenz (Telefon +43 59133 80 3333) melden.