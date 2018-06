Diebe stehlen Geld und Handy aus Lieferwagen

Unbekannte Diebe hat einem Paketzusteller am Donnerstag während seiner Tätigkeit in der Cramergasse Geldbeutel und Handy entwendet. Der Zusteller hatte zur Mittagszeit mehrere Pakete ausgeliefert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Geldbeutel und Handy fehlten. Es entstand Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Den Polizisten gegenüber erklärte der Zusteller, dass ihm vor dem Diebstahl zwei Verdächtige südosteuropäischen Aussehens aufgefallen waren. Die Männer hatten sich in verdächtiger Weise für das Fahrzeuginnere seines Lieferwagens interessiert. Einer der beiden hatte eine auffällige Gehbehinderung und stützte sich auf eine Krücke mit blauem Griff.

Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen können, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 08382 / 9100 entgegen.