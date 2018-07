Diebe stehlen Daimler und versenken ihn im See

Das machten sich die Diebe zunutze und entwendeten den Daimler in Lindau. Nach einer Spritztour verursachten sie einen Unfall und begingen in der Folge Fahrerflucht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Kressbronn angekommen, schoben sie das Auto vermutlich zu zweit in den See. Dort versank es bis in einer Tiefe von 2,50 Meter, so dass von oben nur noch das Dach leicht schimmernd zu erkennen war.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Fahrzeug befinden, wurde das Auto zunächst durch einen vor Ort befindlichen Badegast und später durch drei Taucher des DLRG abgetaucht. Am Fahrzeug, welches kurze Zeit später durch die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn an Land gezogen werden konnte, entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die sofortige Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Die Wasserschutzpolizei bittet daher um sachdienliche Hinweise zu den Tätern, bei welchen es sich um zwei bislang unbekannte männliche Heranwachsende mit schlanker Körperstatur handeln könnte, wovon zumindest einer eine Kopfbedeckung trug.