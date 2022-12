Diebe klauen in verschiedenen Lindauer Supermärkten Geldbeutel

In gleich zwei Lindauer Verbrauchermärkten wurden am Freitag Geldbeutel aus Einkaufswägen gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

„Ein Diebstahl ereignete sich in einem Verbrauchermarkt in der Kemptener Straße“, heißt es im Polizeibericht. Eine 68-jährige Frau legte ihre Handtasche samt Geldbörse in den Einkaufswagen und kaufte ein. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse während des Einkaufs aus ihrer Handtasche entwendet worden war.

„Gegen 13.15 Uhr wurde einer 79-jährigen Dame in einem Verbrauchermarkt in der von-Behring-Straße ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen“, so de Polizei weiter. Auch in diesem Fall war die Handtasche im Einkaufswagen der 79-Jährigen. Der Diebstahl ereignete sich während des Einkaufs. In beiden Fällen gibt es bisher keine Hinweise auf einen Täter.