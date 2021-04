Dieb versucht, die Rückfahrkamera eines Wohnmobils in Lindau zu stehlen

Ein Wohnmobilbesitzer hat sich mit der Polizei Lindau wegen eines versuchten Diebstahls in Vebindung gesetzt. Ein unbekannter Täter hatte demanach versucht, eine Rückfahrkamera von seinem Wohnmobil zu entfernen. Das Fahrzeug war „Am Alpenblick“ abgestellt. Der Tatzeitraum konnte von Donnerstag bis Dienstag, 1. bis 6. April, angegeben werden. Die Kamera befindet sich in einer Höhe von 2,70 Meter. Der oder die Täter mussten eine Leiter oder ähnliches benutzen, um an die Kamera zu gelangen. Die Kamera hat einen Wert von rund 1500 Euro. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro beziffert., so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.