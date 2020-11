Dieb stiehlt in Lindau Autokennzeichen

Der Lindauer Polizei ist am Mittwoch der Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens gemeldet worden. Das Fahrzeug, ein älterer Lada Niva, mit dem Kennzeichen LI-AA 917 stand im Bereich des Gewerbeparks Klein-Schwabing. Als der Eigentümer am Fahrzeug die Kennzeichen für die Abmeldung abmontieren wollte, stellte er fest, dass am Fahrzeug ein Kennzeichenschild entwendet wurde, erklärt die Polizei in ihrem Bericht.

Hinweise auf den Diebstahl des Kennzeichens nimmt die Polizei Lindau entgegen unter der Telefonnummer 08382 / 91 00.