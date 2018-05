In der Dreierstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Geldbeutel aus einem Auto gestohlen worden. Aufbruchspuren am Auto konnten die Beamten nicht feststellen, heißt es im Polizeibericht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lindau unter Telefon 08382 /91 00 entgegen.