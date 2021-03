Dieb lässt zwei Luxus-Brillen mitgehen

Ein Optiker in der Maximilianstraße hat am Dienstagmittag gegen 13 Uhr die Polizei verständigt, weil ihm zwei hochwertige Sonnenbrillen der Marke RayBan gestohlen wurden. Wie die Polizei berichtet, sah sich ein bisher unbekannter Mann einige Brillen im Geschäft an. In einem unbeaufsichtigten Moment konnte er zwei Brillen für etwa 400 Euro entwenden und das Geschäft verlassen. Der Dieb ist nach Polizeiangaben circa 30 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und war mit einer grauen Jogginghose bekleidet.