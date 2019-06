Dieb hebt Geld von Konto ab

Vermutlich beim Einkaufen im Lidl-Supermarkt vergaß eine 56-jährige Kundin am Donnerstag ihre Geldbörse. Den Verlust bemerkte sie nach Angaben der Polizei allerdings erst einen Tag später. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, diverse Dokumente und auch die PIN für die Bankkarte in „verschlüsselter“ Form. Daher konnte der bisher unbekannte unehrliche Finder weitere Geldbeträge vom Bankkonto an einem Geldausgabeautomaten abheben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang dringend darauf hin, dass eine PIN, auch in vermeintlich verschlüsselter Form, nicht zusammen mit Bankkarten in einer Geldbörse aufbewahrt werden dürfen.