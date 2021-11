Die wertvolle Arbeit ist nur gemeinsam zu stemmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Tierheim sei ein Zuhause für Jung und Alt, für verletzte Seelen und die jungen Wilden, so eröffnete die 1. Vorsitzende Petra Seidl ihre Ansprache bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Gasthof Köchlin. Dass sie damit recht hat, beweisen beispielsweise Cocker Spaniel Nicky, der in sehr hohem Alter noch das Tierheim in ein eigenes Zuhause verlassen durfte und auch die vielen Kitten, die all die Jahre wieder im Tierheim landen. Aktuell sei weder Tod noch Trennung der häufigste Grund für die Abgabe der Vierbeiner, sondern vielmehr die Tierschwemme auf Kleinanzeigenportalen und die damit häufig einhergehende Überforderung der neuen Halter. Oft werden Informationen wissentlich verschwiegen, Krankheiten oder kritische Vorfälle nicht genannt. Und wenn der neue Halter nicht mehr weiter weiß mit seinem „Schnäppchen“, landen die Tiere in unserer Tierklappe oder werden weiter verkauft. Das aber sicherlich grausamste Delikt seien die illegalen Tiertransporte, die das Tierheim und jeden Tierschützer beschäftigen. Die Pandemie hat dieses abscheuliche Geschäft tatsächlich noch weiter vorangetrieben. Diese seien als enorme Herausforderung für Tierheimpersonal und die Vertragstierärztin zu sehen. Allen im Team drückt Frau Seidl nach ihrem Rückblick ihren größten Dank aus, denn die wertvolle Arbeit sei nur gemeinsam zu stemmen.

Wir blicken gemeinsam auf schwierige Pandemie-Zeiten zurück, sind aber positiv gestimmt und freuen uns immer wieder über all die herzliche Unterstützung und guten Worte aus dem Verein, von Unternehmern, Spendern und helfenden Händen, die so gut tun und Kraft geben. Tierheimchefin Martina Schwendner betont noch einmal, wie wertvoll die Arbeit im Bereich Kastrationen sei, denn nur so könne man die Streunerzahlen verringern. Im Jahr 2020 wurden allein 215 Katzen kastriert und parasitär behandelt. Oft sind diese Katzen in einem erbärmlichen Zustand und benötigen dringend unsere Hilfe.

Einstimmig bestätigt durch die Wahlen wurden Petra Seidl to Bernd-Meier in ihrem Amt als erste Vorsitzende, Cathrin Weser als Kassiererin und Janine Rachuj als Schriftführerin. Neu im Beirat sind Ann-Kathrin Rosswag, Manuela Rummel und Frauke Roth, die wir alle drei im Team herzlich willkommen heißen und außerdem Nina Hartmann, die wir dankbar als neue Kassenprüferin begrüßen.