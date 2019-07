In 14 Szenen hat das Ensemble des Lindauer Theaterclubs am Sonntag im Zeughaus gezeigt, was in ihm steckt. „Welten“ haben sie unter der Leitung von Anja Lorenzen die rund 90-minütige Inszenierung betitelt. Wie vielfältig sich das Thema mimisch und gestisch, tänzerisch und sprachlich wandeln kann, machten am Abend die unterschiedlichsten Erlebnishorizonte aus.

Still und stoisch, den freundlichen Blick in den halb gefüllten Saal gerichtet, sitzt ein dunkel gekleideter Akteur am Bühnenrand und hält einen aufblasbaren Globus in den Händen. Währenddessen erzählt Regisseurin Anja Lorenzen, dass sich die folgenden Szenencollagen ihrer Abschlussaufführung ein Ergebnis aus Schauspiel und Improvisationsübungen sind. Teils aus anderen Stücken übernommen, teils ganz neu geschrieben. Ein halbes Jahr haben die Proben beansprucht und sie seien dem Zeughaus und Vorstand Stefan Fürhaupter dankbar für die spontane Zusage, das Stück hier auf die Bretter bringen zu dürfen.

Was könnte angesichts des Themas anderes am Anfang stehen als „Die Erschaffung der Welt“. Wüst und leer war sie, voller Finsternis, bis Gott sich ihrer annahm, er über das Wasser schwebte und es Licht wurde. Voller Euphorie für dieses Wunder aller Wunder steht Ina Papenfuss am Bühnenrand und wächst über sich hinaus. Ihr Wutpegel steigt, sie keucht und fängt noch mal von vorne an. Steht doch Ingrid Heinz hinter dem Vorhang und hat ständig an diesem Weltbild etwas herum zu nörgeln. „Ich brauche deine Hilfe nicht. Mach es doch selber!“, brüllt Papenfuss so laut, dass die Zuschauer zusammenzucken. Ein packender Auftakt ist das, dem mit Katharina Keller und Doris Maier ein Ziehen und Zerren um „Unsere Welt“ folgt. In Gestalt des Globus, der vom Bühnenboden herab baumelnd einen selbstvergessenen Tanz aufführt. Das zu einem spielerisch leichten Sound aus dem Off, der diesen Abend begleitete. Die Welt verbessern, bloß wie – hier herum drehten sich die Szenen in vielerlei Facetten. Mal frontal und direkt, wenn Eva Brunner in „Die Welt wäre besser, wenn …“ auf die Bühne prescht und dann doch keine Antwort weiß und sich davon schleicht. Dann wieder tritt das Ensemble marschschrittartig auf der Stelle, um sich zu fragen, „Was wäre wenn“ es den Buchstaben A nicht mehr gibt und damit kein „Arschloch“, keine „Arbeit“ und keine „Atomkraftwerke“. Alle Szenen waren gespickt mit Ironie und gewürzt mit Humor, woraus sich beständige Wechsel zwischen bitterem Ernst und lustvoller Überspitzung ergaben. Das verlieh der Inszenierung die Spannung, die es benötigt. So gleitet „Ein reizendes Paar“ mit Doris Maier und Simon Maier harmonisch über den Tanzboden, bis der eine sich langweilt und die andere ihm die Regeln aufzwingen will. Das kann nur schief gehen wie auch die Begegnung zwischen „Prinzessin Petronia und der kleine Prinz“ mit Sonja Rieck und Simon Maier nach „Die dicke Prinzessin Petronia“ von Katharina Greve.

Sonja Rieck war es dann auch, die mit ihrem Monolog „Die Welt dreht sich um Dich“ aus „Mobil“ des Katalanen Sergi Belbel eine der bitterbösesten Seiten aufblätterte. Sie mimt eine Mutter, die ihren Sohn Jan am Telefon nach Kräften tyrannisiert. Bis die Stimmung kippt und sie um seine Liebe bettelt, irgendwo eine Bombe explodiert und sie die Leichenstücke mit Kontaktkleber wieder zusammensetzt. Heraus kommt ein Monster. Gruselig wird es auch in „Traumwelt“, hingegen Jörg Rieck in Thomas Bernhards „Der Weltverbesserer“ das Dienstmädchen nach Strich und Faden herumtraktiert. Anahita Mowarid begegnet diesem Tyrann mit einer mimischen Demut, die ihn der Lächerlichkeit preisgibt.

Explosiven Stoff bot Doris Maier gegen Ende mit „Und was ist dein Geschenk an die Welt?“ nach „Das Bild“ von Ingrid Lausund, wenn sich das verhasste Motiv eines Jüngsten Gerichts kurzerhand in einen harmlosen Sonnenaufgang verwandelt. Ein Befreiungsschlag, so wie auch „Tanz der Planeten“ zu einem glanzvollen Finale geriet. Mit Jörg Rieck als wollüstig tanzendem Planet, den nur die Erdanziehungskraft noch auf den Bühnenbrettern hielt.