„Die Welt dreht sich weiter, auch ohne Parkhäuser!“

Ganz tief hinein in die Zukunft der Mobilität haben sich Bunte und Grüne beim Themenabend „Nachhaltige Mobilität“ im Köchlin gewagt. Erfrischend hoffnungsvoll seien die Referate und Diskussionsbeiträge gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es ging eben nicht ums Parken, sondern um die entscheidende Frage der Zukunft, wie ein gutes Leben ohne Auto möglich werden kann“, so die Mitteilung weiter.

Bevor die knapp 50 Besucher vom Mobilitätsbeauftragten im Stadtrat, Matthias Kaiser, auf das Thema eingestimmt wurden, gab es eine Schweigeminute für die Todesopfer in Hanau. „Das sind rassistisch motivierte Morde, die uns fassungslos machen, lasst uns nicht müde werden, den Brandstiftern entgegenzutreten – Hanau kann überall sein“, mahnte der bunte Stadtrat.

Viel sei auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilität in der Stadt bereits geschehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Noch immer sei der Stadtbus – wenn auch in die Jahre gekommen und durchaus verbesserungswürdig – „ein geniales System, Lindau bietet sich als Stadt mit kurzen Wegen geradezu zum Fahrradfahren und Laufen an, ein Carsharing-Verein bietet weitere Alternativen zum eigenen Auto und die Bahn setzt in den nächsten Jahren Meilensteine in der Region um: so viele Haltestellen wie sonst nirgendwo soll es künftig entlang der Schienenstränge geben.“

Matthias Kaiser erinnerte an KliMo (Klimafreundliches Lindauer Mobilitätskonzept mit seinem Start im Jahr 2014) und an das zuletzt erarbeitete Nah-Mobilitätskonzept für Radfahrer und Fußgänger. Hervorragende Arbeit und viel Leidenschaft in der Sache bescheinigte Matthias Kaiser dem zuständigen Fachbereich bei der Lindauer GTL: „Jaime Valdez ist dort stets kompetenter Ansprechpartner und Lindau nimmt in Bayern mittlerweile eine Vorreiterrolle ein. Damit das Thema weiter mit dieser Intensität und mit diesem Engagement vorangetrieben wird, brauchen wir einen bunten OB und viele bunte und grüne Stadt- und Kreisräte.“ OB-Kandidat Daniel Obermayer sagte, dass auch das Thema Mobilität nur ganzheitlich betrachtet werden könne: „Wer würde sich in seiner Firma eine große und teure Maschine anschaffen, die dann nur eine halbe Stunde am Tag im Einsatz ist?“, fragte er in die Runde. Er wolle das Auto nicht verteufeln, vielmehr müsse man dahin- kommen, das eigene Auto guten Gewissens abschaffen zu können und trotzdem gut zu leben. „Ich möchte erleben, dass ich ganz ohne Auto abends eine Veranstaltung im Löwensaal besuchen und danach in meinem eigenen Bett in Lindau schlafen kann“, sagte Daniel Obermayer.

„Multimodalität“ sei das Zauberwort, das nichts anderes bedeute, als die Möglichkeit verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen und miteinander zu kombinieren. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Haltestelle, von dort mit dem Zubringer zur nächsten Bahnhaltestelle – vor allem Pendlerinnen habe der Bunte-OB-Kandidat dabei im Blick, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Und da gebe es „richtig gute Lösungen“, ergänzte Jaime Valdez: „Beim Ridepooling wird beispielsweise ein IT-Algorithmus eingesetzt, der automatisch Fahrgemeinschaften zwischen Fahrgästen bildet, die ein ähnliches Ziel haben. In der Zukunft könnten kleinere Fahrzeuge autonom als Zubringer zu den S-Bahn-Haltestellen, als Abend- oder Shuttle-Verkehr eingesetzt werden, alles digital vernetzt und berechnet, damit die Wartezeiten so kurz wie möglich bleiben.“ „Das sind spannende Zeiten und Aufgaben“, sagte Daniel Obermayer. Und fügte an: „Es ist unser Job, diese Möglichkeiten weiterzuentwickeln und zu schauen, dass es bei uns klappt. Schließlich dreht sich die Welt weiter – auch ohne Parkhäuser!“