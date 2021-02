Die Wackerstraße in Lindau ist zwei Nächte lang vollgesperrt

Die Wackerstraße ist zwei Nächte lang ab der Bahnunterführung für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Das gilt für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 16. auf 17. Februar, und für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag,, 17. auf 18. Februar. Gesperrt ist die Wackerstraße dann jeweils von 23 bis 5 Uhr. Während dieser Zeit wird der Verkehr über Schachener Straße, Enzisweilerstraße, Friedrichshafener Straße sowie Wackerstraße und umgekehrt umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Anlieger können bis zur Baustelle fahren. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle mit kleineren Behinderungen passieren. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Bahnunterführung, so die Stadt in der Mitteilung.

Des Weiteren wird die Vollsperrung in der Dreierstraße bei der Einmündung Hintere Insel bis Mittwoch, 31. März, verlängert. Die Umleitung führt über den Uferweg sowie die Graf-Lennart-Bernadotte-Straße. Die Baustelle kann eingeschränkt passiert werden. Fußgänger können den Gehweg gegenüber benutzen.