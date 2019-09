Die Villa Lindenhof war mal „top modern“

In Lindau gibt es zwar keine Bauhausarchitektur, jedoch sehr wohl das ein oder andere Gebäude, das einmal als fortschrittlich und besonders galt. In der Villa Lindenhof und damit in einem nicht nur besonderen, sondern 1843 auch als „top modern“ geltenden Haus, eröffnete Oberbürgermeister Gerhard Ecker den diesjährigen Tag des offenen Denkmals.

Eigentlich sollte die offizielle Eröffnung draußen, im rekonstruierte Nutzgarten des Lindenhofparks, stattfinden. Diesem Vorhaben machte dann zwar der Regen einen Strich durch die Rechnung. Die über 50 Interessierten nahemen im Salon der Villa Lindenhof Platz. Der Garten, der erst vor wenigen Tagen fertig bepflanzt worden ist, stand trotzdem im Zentrum der Eröffnung.

OB Ecker dankte den Mitgliedern des Fördervereins Gartendenkmal Lindenhof und seiner Vorsitzenden Marigret Brass-Kästl für ihr Engagement und würdigte die Gruber-Nachfahrin als Ideengeberin für die Rekonstruierung der Nutzgärten.

Auch Stadtbauamtsmitarbeiterin Iris Möller, die seit Jahren die Lindauer Ausgabe des Denkmaltages organisiert, gefällt der Nutzgarten. Schon allein deshalb, weil Denkmalpfleger wie sie normalerweise eher mit „Verlusterfahrungen“, wie etwa den von Räumen oder gar kompletten Gebäuden, konfrontiert seien, wie sie launig erklärte. „Aber hier konnten wir etwas dazugewinnen“, freute sie sich. Dass der historische Nutzgarten der Familie Gruber überhaupt rekonstruiert werden konnte, sei ein „Gemeinschaftswerk“, betonte Möller und dankte allen daran Beteiligten.

Auf das bundesweite Motto des Denkmaltages, das da lautet „Modern(e) – Umbrüche in Kunst und Architektur“, ging dagegen Marigret Brass-Kästl ein, die nicht nur in ihrer Funktion als Vorsitzende des Fördervereins sprach, sondern auch als Stadtheimatpflegerin. „Lindau ist kein Ort für Umbrüche, sondern eher ein Ort, der auf Umbrüche, die woanders stattfinden, reagiert“, sagte sie und wies darauf hin, dass es hier zwar keine Bauhausarchitektur gebe, aber dennoch Gebäude, die in ihren jeweiligen Zeiten als modern und fortschrittlich galten.

Ein eben solches sei auch die Villa Lindenhof, die, als die Familie Gruber sie 1843 erbaute, mit einer für damalige Zeiten sehr modernen Raumaufteilung versehen war. Ganz abgesehen von den Heizvorrichtungen, der Toilette und dem Bad, die allesamt seinerzeit höchst fortschrittlich waren. Etliche Könige, die bibbernd in ihren kalten Schlössern saßen, so erzählte Brass-Kästl, kamen, um dieses „top moderne Haus“ zu besichtigen und sich Anregungen zu holen. Ebenso wie die Villa galt aber auch der im gemischten Stil angelegte Garten, mit seinen Parterregärten, dem Landschaftsgarten und dem Nutzgarten zur damaligen Zeit als sehr modern und besonders. Bis der Garten 1925 wegen äußerer Umbrüche Veränderungen unterlag. Etwa solchen, als dass die Familie Gruber die beheizbaren Gewächshäuser abreißen lassen musste, weil sie sie sich wegen der Inflation nicht mehrl eisten konnte. Diese Umbrüche habe der mit der Rekonstruktion der Nutzgärten beauftragte Bamberger Landschaftsarchitekt Helmut Wiegel in die Anlage mit eingebaut. Wie Brass-Kästl erklärte, führten einige der Wege und Treppen daher nur scheinbar ins Nichts. „Es gibt die Gewächshäuser nicht mehr, aber es gab sie. Und das zeigen die Wege und Treppen.“

„820 000 Euro hat uns dieser Spaß gekostet“, sagte Fördervereinsmitglied Eugen Baumann, der sich bei allen Förderstellen, Stiftern und letztendlich bei der Stadt bedankte und zudem betonte, dass bei dem Projekt Nutzgarten Bürgerengagement und Politik Hand in Hand gegangen seien. Fördervereinsmitglied Ursula Sauter-Heiler erklärte den Interessierten, dass die Besonderheit des historischen wie des rekonstruierten Gartens jene sei, als dass es sich um ein Bauwerk handle, das sich durch Pflanzen gestalte. Zudem kündigte sie an, dass zur Gartenschau 2021 die beiden runden Palmenbeete mit Bepflanzungen im historischen Stil versehen werden.