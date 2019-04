Die vielen Proben haben sich gelohnt

Für die eine oder andere Musikkapelle, die ein Bezirksmusikfest ausrichtet, sind die Wertungsspiele im Vorfeld eher eine „lästige Pflicht“. Das weiß Stefan Spieler. Er ist der Vorsitzende des Musikvereins Scheidegg, welcher heuer vom 11. bis 14. Juli das Bezirksmusikfest veranstaltet – und damit zum fünften Mal Gastgeber des musikalischen Großereignisses ist. „Und die Wertungsspiele gehören natürlich mit dazu“, sagt Spieler. Rund 40 Vereinsmitglieder waren am Wochenende im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Denn immerhin 25 Kapellen traten im Kurhaus an, um sich der Jury zu stellen.

Bewerten ließen sich nicht nur Kapellen aus dem Landkreis Lindau. Auch Vereine aus Württemberg und Vorarlberg nutzten die Möglichkeit, sich ihren Leistungsstand bescheinigen zu lassen. Und etwas ganz Besonderes waren die Wertungsspiele für sechs Jugendkapellen. Viele der Akteure erlebten den Auftritt vor einer Jury zum ersten Mal. So auch Katja Schwärzler aus Scheidegg. Sie spielt in der gemeinsamen Jugendkapelle von Lindenberg und Scheidegg, der „Juka Lindegg“, das Flügelhorn. Nach anderthalb Jahren Unterricht in der Musikschule war sie reif für den Eintritt in die Kapelle – und nun, ein Vierteljahr später, stand ihr erstes Wertungsspielen an. Aufgeregt war sie – wie auch die anderen 35 Mitglieder der Jugendkapelle. Und Katja Schwärzler gibt auch zu: „Wir sind schon alle recht ehrgeizig.“ Fast ein Vierteljahr lang standen so vor allem die beiden Wertungsstücke „Ride the Wind“ und „Steep of Kalmar“ auf dem Probenprogramm mit Dirigent Artur Tronsberg. „Wir können sie nicht mehr hören“, sagt die Nachwuchsmusikantin.

Aber für Tronsberg ist klar: Das stete Proben der beiden Stücke hat insgesamt zu einer Verbesserung geführt, die sich auch bei allen anderen Stücken zeigt, die der Nachwuchs bei seinen Proben und Auftritten spielt. Letztlich gehe es bei der Vorbereitung auf das Wertungsspielen um die Grundlagen: „Jetzt sind wieder alle geeicht.“

Dass die Jury mit 86 Punkten das Prädikat „sehr gut“ vergab, freute Katja Schwärzler und Artur Tronsberg gleichermaßen. Und dass es im Anschluss ein paar Informationen der Wertungsrichter Tobias Wunderle, Oskar Schwab, Walter Edelmann und Reinhard Kiendl gab, ist aus Sicht des Dirigenten auch hilfreich. Die Stücke „mehr musikalisch zu erzählen“, sei etwa eine Anregung gewesen. Die einzelnen Mitglieder „dürfen mehr aus sich raus“. – das weiß Tronsberg und sagt es den Nachwuchsmusikanten selbst oft genug. Aber: Wenn solche Hinweise von außen kommen, „dann wirkt das oft mehr, als wenn ich es sage.“

Nachdem das angestrebte Ergebnis erreicht worden ist, sagte Katja Schwärzler: „Die Extraproben haben sich gelohnt.“ Immerhin haben die Jungmusiker auch ihre Osterferien geopfert, um zu proben. Und bei den Wertungsspielen war die Juka Lindegg auch gleich als erste Kapelle dran. Die Folge: Treffpunkt war bereits um 7.30 Uhr. Dass ausnahmslos alle Musiker da waren, zeigte die große Motivation. Ein Auftritt auf der Bühne im großen Kursaal vor einer Fachjury – das war ein besonderer Moment. Und alles andere als „lästige Pflicht“.