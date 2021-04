Die VHG-Schnitzeljagd in Lindau

Wegen der aktuellen Corona-Situation sind die Schülersprecher und -sprecherinnen stark eingeschränkt, Interessierten das Valentin-Heider-Gymnasium (VHG) zu zeigen. Aber ihnen ist trotzdem etwas eingefallen: In Zusammenarbeit mit Sarah Morgenschweis, die 2020 am VHG das Abitur gemacht hat und jetzt an der Schule ein soziales Jahr absolviert, wurde extra eine Schnitzeljagd nur interessierte Schüler organisiert. Die steht noch bis Freitag, 9. April, auf dem Schulgelände zur Verfügung.

„Lade dir zusammen mit deinen Eltern das nötige Material auf unserer Homepage unter: valentin-heider-gymnasium.de herunter, drucke es aus, pack’ dir einen Stift ein und los geht’s“, heißt es in der Pressemiteilung. An der Schule sind viele Stationen versteckt, die Schüler und Eltern gespannt suchen dürfen. „Es kommen Fragen und Aufgaben auf dich zu, die dir einen kleinen Einblick in unser Schulleben am VHG geben“, erklären die Schülersprecher weiter in der Mitteilung. Für alle die mitmachen, gibt’ außerdem einen kleinen Preis zu gewinnen.