„Die Verwirrung wuchs mit jedem Tage“

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert die Lindauer Zeitung an die Zeit damals. Im zweiten Teil geht es um die Front, die immer näher an Lindau heranrückt.

Im Frühjahr 1945 kehrte der Krieg endgültig nach Deutschland zurück. Militärische Befestigungsarbeiten für Schützengräben und Minenfeldern auch entlang der flachen Lindauer und Wasserburger Bodensee-Uferstreifen sowie der vordersten Hügelreihe von Nonnenhorn bis zum Grenzfluss Leiblach wurden ausgehoben. Unter Leitung der NSDAP musste dies hauptsächlich der ab November 1944 verpflichtete „Volkssturm“ aus Jugendlichen und alten Männern übernehmen. Schanzarbeitsbeginn war im Januar 1945 mit zunächst 600 Arbeitskräften, später mit rund 1800.

Noch lagerte deutsches Militär in Lindau: Auf dem Schießplatz bei Oberrengersweiler, am Giebelbach, im HJ-Heim in der Zeppelinstraße (heute Jugendzentrum Xtra) und im Barackenlager bei der Leiblach im Stadtteil Zech waren Sammellager des Lindauer Grenadier-Ersatz- und Ausbildungsbataillons 488 für versprengte Soldaten untergebracht.

Im alten Rathaus hatte im April SS-General Wagner für einige Zeit seine Kommandostelle eingerichtet. Eine beachtliche Anzahl Marine-Hitlerjungen zwischen 16 und 18 Jahren besuchte damals die 1941 in Stärke von zwei Kompanien in das Lindauer Martha-Stift und Hospiz verlagerte 4. Marine-Unteroffiziers-Vorschule (MUV). Mitte April hielt sich auch vorübergehend das Marine-Oberkommando West in Lindau auf, bevor es weiter Richtung Alpen zog. Es leitete von hier aus per Funk die letzten Einsätze verbliebener Schiffe und Unterseeboote im Atlantik.

In der Bramskaserne (heute Maxhof) war seit Mitte 1944 eine Unterführerschule der SA-Standarte „Feldherrnhalle“ unter SA-Hauptsturmführer Bürger untergebracht. Aus ihr wurde Ende April auf Anweisung von Generalfeldmarschall Kesselring, dem Oberbefehlshaber West, die Kampfgruppe „Feldherrnhalle“ gebildet. Sie bestand aus 300 Mann des militärisch ausgerüsteten Lindauer SA-Bataillons „Feldherrnhalle“ sowie weiteren 300 Soldaten eines Genesenden-Marschbataillons der 4. Gebirgsdivision aus Sonthofen. Voll motorisiert auf Lastkraftwagen, mit einigen Flakgeschützen und einem Panzer, fuhr diese Formation am 24. April über Wangen und Leutkirch bis Ochsenhausen östlich von Biberach in Oberschwaben. Dort kam es am 25. und 26. April zu einem Gefecht mit der ersten französischen Panzerdivision. Über Altusried, Dietmannsried und Wiggensbach zogen sich die Reste zur Auflösung am 29. April nach Sonthofen zurück.

Lindaus letzter militärischer Stadtkommandant, Major Florian Hermann, schilderte die letzten Apriltage 1945 wie folgt: „Auf der Eisenbahnstrecke Immenstadt - Lindau waren kilometerweit Eisenbahntransportzüge abgestellt. Man wusste nicht mehr, wohin sie geleitet werden sollten. Lebensmittel, Munition und anderes Gut waren die Ladung. Soldaten, vor ihrer Heilung überstürzt aus den Lazaretten entlassen, kamen aus Niederösterreich ebenso wie aus dem Schwarzwald und zogen um Aufnahme bettelnd von Lazarett zu Lazarett. Die Verwirrung wuchs mit jedem Tage (…) 4000 bis 5000 Lazarettinsassen gab es in Stadt und Kreis Lindau. Es gab nur mehr für vier Tage Lebensmittel für die Lazarette.“ Hermann berichtet weiter, dass „die zwangsweise nach Deutschland gebrachten Arbeiter – von den Betrieben inzwischen teilweise freigegeben – einen Heimweg gesucht“ haben. Die meisten wollten über die Schweiz nach Hause. „Die Gasthäuser waren nicht mehr imstande, die vielen Gäste aufzunehmen. Nachtquartier gab es auch keines.“ Hermann ließ daher den NSDAP-Kreisleiter Vogel und den Ortskommandanten Grotjan zu sich kommen und teilte ihnen mit, dass er diese armen Heimkehrer in einem Ausländerlager sammeln und verpflegen wollte.

Ende April konnten freigekommene Zwangsarbeiter noch von Hardt per Schiff in die Schweiz entfliehen.

Bereits am 16. Februar war von einem gegnerischen Tiefflieger bei Lindau-Schönau eine Lokomotive beschossen worden, mit Bombenschäden auch im Ortsteil Heimesreutin. Am 8. April fotografierte ein englisches Aufklärungsflugzeug das Lindauer Stadtgebiet. Dem folgten, gleichzeitig wie auf die Stadt Singen/Hohentwiel, ab dem 22. April vier, im Unterschied zur Nachbarstadt Friedrichshafen aber leichte Luftangriffe mit insgesamt 15, eventuell 16 Todesopfern.

Der Journalist Erich Schairer schilderte diese Zeit in seinem Tagebuch. Erwartet hatten die Menschen den Einmarsch der Franzosen, „nachdem sich am Sonntag, den 22. April, mit Windeseile ein Gerücht verbreitete, die Franzosen stünden bei Überlingen“. Schairer beschreibt die Reaktion: „Was da alles in Lindau los war, glaubt man kaum. Noch am gleichen Sonntag wurden sämtliche Geschäfte geöffnet und alles verkauft, was man sechs Jahre gehortet und den Leuten vorenthalten hatte. Die ganze Woche lang ging das so fort. Menschenmassen wälzten sich in den Geschäftsstraßen Lindaus, wie ich sie noch nie in unserem stillen Städtchen gesehen habe. Vor den Geschäften standen lange Schlangen und mancher Laden wurde einfach gestürmt und ausgeräumt. Besonders vor den Schuh-, Konfektions- und Stoffgeschäften war es toll. Da standen 40 bis 50 Meter lange Schlangen, vier bis fünf Menschen breit, und Volkssturm-Männer mussten für Ruhe und Ordnung sorgen. (…) Jede Stunde kamen neue Bestimmungen heraus über den Verkauf, sodass sich schließlich keiner mehr auskannte in dem ganzen Papierkram mit den Bescheinigungen, Fliegerscheinen, Kleiderkarten, Haushaltspässen und Sonderstempeln.“

Dabei mussten sich die Menschen auch in Lindau immer wieder vor Angriffen in Sicherheit bringen, wie Schairer schreibt: „Eine besondere Note erhielt der Rummel in Lindau und Umgebung noch durch die häufigen Tieffliegerangriffe ... Zweimal stand ich gerade in der Schlange vor dem Schuhladen, der gerade neben dem Bahnhof Reutin ist. In wilder Panik stoben die Leute, darunter ich, auseinander, als die Jabos (leichte Jagdbomber) auftauchten und in Richtung Bahnhof zuhielten. Weit und breit kein Fliegeralarm vorher. Man rannte in die Keller der benachbarten Häuser und schon krachte und ballerte es, dass die Wände wackelten ... Als die Jabos den Güterbahnhof angriffen, spielte sich da noch ein wüstes Schauspiel ab, das ich aus nächster Nähe mit ansehen konnte, da ich mit dem Rad hingefahren war, als es hieß, auf dem Güterbahnhof gäbe es was zu ergattern. Irgend ein Parteiler gab den Schlüssel her für eine Lagerhalle, die voll war mit Liebesgaben aus der Schweiz. Hunderte von Leuten rissen und balgten sich um die Pakete, dass die Fetzen flogen ...“