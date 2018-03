„Die Ungehorsame“: Club Vaudeville zeigt Politkino zum Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentags und in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Lindau, zeigt der Lindauer Club Vaudeville am Dienstag, 6. März, das Drama „Die Ungehorsame“. Der Film erzählt die Geschichte von Leonie (Felicitas Woll), die eigentlich eine glückliche, wenn auch turbulente Ehe führt. Auch als ihrem Mann das erste Mal die Hand ausrutscht, reagiert sie geschockt, nimmt aber die Schuld auf sich. Doch die Schläge werden immer häufiger und brutaler. Eines Tages ersticht Leonie ihren Mann in der Küche und muss sich anschließend vor Gericht für ihre Tat verantworten. Ihre Anwältin versucht herauszufinden, was wirklich in dieser Nacht passierte. Beginn des Films ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Foto: Sat.1/Britta Krehl