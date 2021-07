Die Torfschupfe erinnert noch an das Reich der Eisenbahner

Die alten Gleise im Boden mit den Prellböcken am Ende verraten es: Hier war einst das Reich der Königlich Bayrischen Staatseisenbahn. Die dunklen Holzhütten, die sie sehen, sind ehemalige Lokschuppen, in denen Lokomotiven gewartet wurden. Und um die Ecke herum befindet sich ein rot gestrichenes Haus.

Das ist die alte „Torfschupfe”, in der Brennstoffe gelagert wurden. Diese Hütten sind denkmalgeschützt. Denn es handelt sich um Originalbauten aus dem Jahr 1953 und haben deshalb einige Geschichten zu erzählen.Schon bald, nachdem das Eisenbahnareal vor über 170 Jahren errichtet worden war, wurde es zu klein oder zu altmodisch. Lagerhallen platzen aus allen Nähten, der Güterverkehr geriet ins Stocken. Mehrfach musste also erneuert, vergrößert und angepasst werden. Ältere Lindauer können sich noch an die große Rotunde erinnern, die sich neben der Karlsbastion befand: Eine Drehscheibe, die Waggons und Loks in ihre Stellplätze verräumte.

1896 wurde sie in Betrieb genommen, aber 1978 wieder abgerissen, so dass von ihr nichts mehr übriggeblieben ist. Zur Freude der Lindauer, die hier nun in den Genuss einer schönen Gartenschau kommen; möglicherweise aber zum Leid eines Lindauer Vereins der sich zum Ziel gesetzt hat, ein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum zu errichten. Deren Konzept sieht ein Museum mit mehreren Standorten vor: in den Lokschuppen, in der Torfschupfe, im alten, ebenfalls denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude, im Mangturm, dem alten Leuchtturm im Hafen, und auch an der Trajektmole, an deren Ende der neue Leuchtturm steht.

So interessant die Eisenbahngeschichte in Lindau ist, so schwer war die Arbeit damals. Die Arbeiter in den Bahnwerkstätten erhielten nur Tages-, Zeit- und Akkordlöhne. Erst eine Reform im Jahr 1898 senkte die Arbeitszeit der Werkstattarbeiter von 65 auf 60 Arbeitsstunden pro Woche und nach einem dreijährigen Arbeitsverhältnis standen ihnen jährlich drei Urlaubstage an Werktagen zu. Die Höchstarbeitszeit bei Schaffnern und Lokomotivführern betrug 16 Stunden am Tag. Aus heutiger Sicht unvorstellbare Arbeitsbedingungen.