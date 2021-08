Die toMotion-Bilanz lässt sich sehen

Nachdem Ende Juli in Deutschland wieder die ersten Mountainbike-Marathons stattfanden, stiegen auch die Fahrer des Lindauer Rennstalls toMotion Racing by black tusk gleich wieder voll ins Renngeschehen ein. Die Bilanz lässt sich dabei laut Mitteilung sehen: drei Altersklassen-Siege (Mark Jagenow, Marcel Scheu und Gabi Scheu), ein dritter Platz von Jürgen Langhans sowie zwei weitere Top-Ten-Platzierungen. Vor allem Marcel Scheu und Mark Jagenow durften sehr zufrieden sein.

Als Vorbelastung für das Anfang August anstehende Etappenrennen Rothaus Bike Giro bestritt Mark Jagenow die M1-Strecke (45 Kilometer, 1250 Höhenmeter) des Montafon-Mountainbike-Marathons. „Ich konnte mir einen Platz im Spitzenpeloton ergattern und im Windschatten bei hohen Wattwerten mitschwimmen“, berichtet Jagenow. Am ersten Anstieg entschied er sich, sein eigenes Tempo zu fahren, fand mit zunehmender Höhe immer besser ins Rennen und konnte einige Fahrer wieder ein- und überholen. Am Ende wurde das Rennen im Zielsprint entschieden, bei dem sich Jagenow den Sieg in seiner Altersgruppe holte sowie Platz drei im 145-köpfigen Feld der Hobbyfahrer.

Marcel Scheu, der seit zwei Jahren für das toMotion-Nachwuchsteam fährt, bestritt bei der Nordschwarzwald-Trophy in Schömberg seinen ersten Marathon der Saison 2021. Auf der 38-Kilometer-Distanz mit 1123 Höhenmetern musste der 17-Jährige nach fünf Kilometern den Kontakt zur Spitze abreißen lassen. „Auf der sehr traillastigen Strecke fand ich gut meinen Rhythmus und konnte im Verfolgerfeld gut mithalten“, sagt Scheu. Den abschließenden Skihang zum Eulenlochlift hoch gab er noch einmal alles und sicherte sich nach 1:52,20 Stunden den Sieg in der U19 sowie den siebten Gesamtrang im 122-köpfigen Teilnehmerfeld. Für seine Mutter Gabi Scheu war der Saisoneinstand ebenso erfolgreich. Sie gewann in der Alterskategorie Master2. Michael Morgenroth fuhr in dieser Altersklasse auf Rang sechs.

Auch beim Trail Giro in Neustadt stand Marcel Scheu am Start. Auf der 27 Kilometer langen Strecke mit 700 Höhenmetern machte er von Beginn an Druck. Nach 18 Kilometern rutschte ihm jedoch das Vorderrad weg und er stürzte. „Außer ein paar Prellungen war zum Glück nichts weiter passiert“, sagt Scheu. „Trotz der Schmerzen an Schulter und Oberschenkel konnte ich den verlorenen Platz wieder gutmachen.“ Letztlich wurde der toMotion-Fahrer Siebter in seiner Altersklasse und 23. in der Gesamtwertung.

Scheus Teamkollege Jürgen Langhans startete im tschechischen Zadov bei einem Rennen der „Kolo pro pivot“-Serie, Tschechiens größter Mountainbike-Rennserie. „Der Kurs war geprägt von steinigen Waldwegen und tiefen Matschpassagen“, beschreibt Langhans die Strecke. Er wurde über die 31 Kilometer lange Distanz Dritter in der M50-Kategorie und 35. in der Gesamtwertung.