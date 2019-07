Die Tagesklinik Lindau feiert ihren 20. Geburtstag

Die Tagesklinik Lindau hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Dass dieser Geburtstag etwas ganz Besonderes ist, würdigten Redner in einem festlichen Akt. Sie lobten auch die Arbeit der Ärzte, Therapeuten und Mitarbeiter in den vergangenen 20 Jahren. Denn so lange ist es her, dass die Tagesklinik am 8. Juli 1999 ihre Pforten öffnete.

Sie ist eine Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Bezirkskrankenhauses Kempten und in Bayern etwas ganz Besonderes. Die Patienten, oder auch Besucher, wie sie in der Tagesklinik genannt werden, werden hier teilstationär behandelt. Das bedeutet, dass Patienten jeden Tag in die Klinik kommen, doch die Betroffenen kehren abends und am Wochenende in ihr gewohntes Umfeld zurück. „Lindau ist eine Klinik ohne Betten“, pflegt der Leiter der Klinik Dr. Jörg Sautier zu sagen und die Besonderheit und Geschichte des Konzepts des Krankenhauses wurde in der Feier im Rokoksaal von mehreren Beteiligten und Rednern gelobt.

Die Etablierung der Tagesklinik hätte vor mehr als 20 Jahren mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, betonte Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben Thomas Düll in seiner Begrüßungsrede. Da eine weitgehend selbstständig arbeitende Tagesklinik ohne stationäre Betten oder ohne Anbindung an ein somatisches Allgemeinkrankenhaus in Bayern etwas Einzigartiges sei, hätte Lindau damals mit dem Konzept einer singulären Tagesklinik Neuland auf diesem Gebiet betreten, so Düll. Unterstützung fand die Tagesklinik vor über 20 Jahren von der Katholischen Krankenpflegestiftung Lindau, die mit den Gründern zusammenarbeitete, und sich sowohl finanziell, als auch bei der Sanierung des Elisabethenhauses beteiligt hatte.

Eine psychiatrische Klinik in Lindau zu erbauen war notwendig, weil es eine Lücke im Westallgäu und in der Bodenseeregion gab. Betroffene mussten zuvor weite Wege auf sich nehmen, um sich in Kempten oder früher noch in Kaufbeuren helfen zu lassen. Heute sei der Bezirkstagspräsident der Bezirkskliniken Schwaben Martin Sailer froh, dass in Lindau ein Standort geschaffen wurde, der nah am Menschen sei. So wurde vor zwanzig Jahren die Errichtung der Tagesklinik auf dem historischen Grund des ELIs von Lindauern kritisch beäugt, doch nun werde sie sehr geschätzt, so Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Die Klinik sorge für die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen, sodass keiner sich mehr schämen müsse, Hilfe anzunehmen. „Die Tagesklinik ist im Versorgungssystem der Lindauer nicht mehr wegzudenken“, betonte stellvertretende Landrätin Barbara Krämer-Kubas, denn durch den ständigen Leistungsdruck in der heutigen Gesellschaft, bräuchten viele Menschen Hilfe. Die Tagesklinik biete vielen Menschen diese Chance und sie könnten dabei in der Nähe bleiben. Die Tagesklinik Lindau zeichne sich vor allem durch Fachkompetenz, Empathie und Geduld der Therapeuten und des Personals aus, so Krämer-Kubas.

Um die Besucher in eine feierliche und lockere Atmosphäre zu geleiten, begleitete die Band „Horse Mountain“ die Feier musikalisch, und Mitarbeiterinnen der Tagesklinik zeigten einen Film, in dem sie Interviews mit Lindauern zum Thema Tagesklinik führten. Es stellte sich heraus, dass nur wenige diese kannten, doch dort Hilfe in Anspruch nehmen würden. Der Leiter der Tagesklinik, Dr. Jörg Sautier, war selbst erstaunt darüber, dass das Konzept der Klinik ohne Betten über die Jahre tatsächlich so gut funktioniere. „Das ist schon etwas besonderes“, sagte Sautier, denn die Menschen kämen täglich in die Klinik. Das Erfolgsrezept der Tagesklinik liege an seiner Beziehung zu den Patienten, betonte der leitende Oberarzt. In großen Krankenhäusern verliefe die Beziehung zwischen Arzt und Patienten oftmals unpersönlich. Dies sei hier nicht der Fall, denn die Therapeuten orientieren sich daran, was die Patienten wollen, so Sautier. Auch eine „nette Tagesstruktur“, wie Sautier es nannte, sei ein ausschlaggebender Punkt für den Erfolg. Natürlich gibt es Fälle, bei denen eine Tagesklinik nicht ausreicht. Diese Patienten kommen dann nach Kempten, für einen stationären Aufenthalt. Dies komme jedoch nur selten vor.

Sautier richtete seinen Dank in erster Linie an seine Patienten, die die Klinik akzeptieren und in Anspruch nehmen und den Therapeuten ihr Vertrauen schenken, und an seine loyalen Mitarbeiter. Zwar klappe das Thema „Work-Life-Balance“ in der Tagesklinik ganz gut, doch dies sei nicht selbstverständlich, denn es könne jederzeit zu viel werden. „Können wir wirklich so weiter machen?“, warf Sautier in den Raum. Diese Frage wird sich wohl erst beim nächsten Jubiläum beantworten lassen, doch in diesem Moment waren alle Beteiligten stolz auf das, was sie hier in Lindau geschaffen hatten.

Im Anschluss der Reden und Danksagungen lud der ärztlichen Direktor des Bezirkskrankenhauses Kempten Prof. Dr. Markus Jäger, die Besucher bei dem schönen Wetter dazu sein, im Garten der Tagesklinik kalte Getränke und Fingerfood zu genießen, sowie an einer geführten Besichtigung der Klinik teilzunehmen.