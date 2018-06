Die Suche nach dem Sextäter geht weiter

Fünf Millionen Zuschauer haben am Mittwoch die Sendung „Aktenzeichen XY-ungelöst“ verfolgt, bei der auch ein Fall aus dem Kreis Lindau vorgestellt worden ist. Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der seit Juni 2000 mindestens vier junge Frauen in der Region überfallen hat. Etwa 60 Hinweise sind laut Polizei während oder kurz nach der Sendung eingegangen. Eine „richtig heiße Spur“ sei aber nicht dabei gewesen, sagt Kurt Kraus, Leiter der Lindauer Kriminalpolizei.

Die Kripo hat bislang beinahe 900 Spuren verfolgt, 250 Männer zu DNA-Tests gebeten und verstärkt Feste besucht. Denn die vier Fälle, bei denen der Sexualtäter zugeschlagen hat, haben Parallelen. Immer waren die Opfer junge Frauen, die nachts alleine unterwegs waren und zuvor ein größeres Fest besuchten. Die Polizei hat auch die DNA des Täters. Bei dem bisher massivsten Übergriff fiel der Unbekannte an einem späten Juniabend 2009 über eine 15-Jährige her, die von Weiler-Simmerberg nach Lindenberg laufen wollte. Das Opfer wehrte sich heftig und riss dem Täter ein Büschel Haare aus. Ein Vergleich des genetischen Fingerabdrucks mit der Datenbank des Bundeskriminalamts lieferte einen Treffer. Demnach hatte der Mann bereits im Juli 2000 eine 28-Jährige beim Kinder- und Heimatfest in Isny angegriffen. Seit 2009 sucht die Polizei also nach einem Mehrfachtäter.

Amerikanisches Auto

Auf eine Spur legen die Ermittler besonderen Wert: Der Unbekannte war im Jahr 2009 sehr wahrscheinlich mit einem amerikanischen Auto unterwegs – vermutlich ein Pontiac oder ein anderer Van, eine andere Großraumlimousine. Das schließt die Polizei aus Zeugenaussagen. Dazu meldeten sich auch mehrere Zuschauer, berichtet Kraus. Allerdings seien auch diese Hinweise eher allgemeiner Art gewesen. Große Hoffnung setzt die Kripo darauf, dass sich nun Menschen melden, die vielleicht noch Hemmungen haben, bei der Polizei anzurufen – vielleicht sind darunter auch weitere Opfer. „Kein Anruf ist umsonst. Es kann auch sein, dass ein kleiner Hinweis gerade der entscheidende ist“, erklärt Kraus.

Bereits am Ende der Sendung berichtete das Team um Moderator Rudi Cerne von einem Hinweis, der für die Polizei von Bedeutung sein könnte: Eine ortsansässige Frau meldete, dass sie vor sieben bis zehn Jahren mit ihrem Auto im Schnee stecken geblieben sei und ein Fahrer eines dunklen Vans sie mitgenommen habe. Weil sie ein ungutes Gefühl hatte, habe sie sich ein Teil des Kennzeichens gemerkt. Diesem Hinweis wird die Polizei nun genauso nachgehen, wie den anderen. „Wir wollen agieren – und nicht erst auf den nächsten Fall reagieren“, betont Kraus.

Ein Profil des Täters hat die Polizei mit Hilfe eines Fallanalytikers erstellt. Er ist demzufolge zwischen 35 und 55 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß, athletisch und höchstwahrscheinlich Arbeiter. Einem Opfer sind zwei schief stehende Vorderzähne neben den oberen Schneidezähnen aufgefallen. Es ist möglich, dass der Täter ein Urlaubsgast ist oder sich beruflich immer wieder in der Region aufhält. Die Polizei will jedoch nicht ausschließen, dass er Einheimischer ist. Sehr wahrscheinlich hat er gute Ortskenntnisse.

Für einen entscheidenden Hinweis sind in der Sendung 3000 Euro Belohnung ausgesetzt worden.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Kripo Lindau unter der

Telefonnummer 0 83 82 / 91 00 entgegen. (beb)