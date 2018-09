Die steile Welt der Berge

Die „Huberbuam“ zählen zu den bekanntesten Kletterpersönlichkeiten weltweit. Der DAV-Lindau hat jetzt einen der Brüder in die neue Inselhalle eingeladen. Der Jüngere der „Huberbuam“, Alexander (eingeklinktes Foto sowie auf dem großen Bild), bewegt sich in vertikalen Grenzbereichen, im elften Grad alpiner Wände wie auch an den großen Bergen der Welt. Der Extremkletterer zeichnet ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus, zeigt extremes Freiklettern in den Alpen wie auch in der Kälte der Arktis und Herausforderungen an wilden Bergen Pakistans. Die schwierigsten Kletterstellen seiner Routen erfordern ein ausgeprägtes Gefühl für die richtige Bewegung am Fels und ein enormes Kraftpotenzial. Daraus, „wie“ der Kletterer diese Herausforderung meistert, ergibt sich die Spannung im Vortrag. Huber rückt die steile Bergwelt in ein neues Licht, zeigt seine schönsten und auch prägendsten Momente die aus einem Zusammenspiel von Kreativität und Disziplin entstehen, in einer Multivisionsreportage am Dienstag, 20. November, 20 Uhr, in der Inselhalle Lindau; Kartenvorverkauf im Lindaupark und im Stadttheater Lindau oder auf der Homepage des DAV-Lindau unter Termine/Multivision. Foto: Veranstalter