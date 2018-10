Die Stadt muss endlich handeln

Die Diskussion der Betroffenen macht sehr schnell deutlich, dass es zwei verschiedene Themen gibt, wen man übers Parken auf dem Beverplatz redet. Das eine ist die grundsätzliche Diskussion über die Autos in Lindau. je nach eigenem Standpunkt hält man am Beverplatz mehr oder weniger Parkplätze für nötig. Beide Seiten führen diese Diskussion vor allem ideologisch, was bei einer Grundsatzdebatte ganz normal ist. Weil diese Entscheidung erhebliche Folgen für die Stadt hat, ist es gut, diese Gespräche lang, ausführlich und tiefgreifend zu führen.

Etwas ganz anderes gilt aber für die Lösung, die wegen der Gartenschau spätestens ab dem Sommer 2020 funktionieren muss. Inselbewohner und Geschäftsleute haben zurecht Sorgen, weil weder Stadträte noch Verwaltung dafür bisher mehr als lose Ideen präsentiert haben. Klar ist inzwischen lediglich, dass bis dahin kein Parkhaus fertig sein wird, weder am Beverplatz noch am Reutiner Bahnhof. Wenn die Verantwortlichen ihre Pflicht für die Bürger ernst nehmen, dann müssen sie in den nächsten Wochen aus den Ideen ein Konzept machen. Bis Weihnachten sind die entsprechenden Beschlüsse nötig und möglich, damit jeder weiß, wo die Autos dann stehen sollen.

Verwaltung und Räte können die ganze Diskussion entschärfen, wenn sie eine Lösung für dieses drängende Problem präsentieren. Denn die Untätigkeit – zumindest ist für keinen Bürger sichtbar, dass jemand an diesem Problem arbeitet – ist verantwortlich für die Hysterie, die auf der Insel beim Thema Parkplätze herrscht. Wer also die Grundsatzdebatte sehr viel ruhiger führen will, muss zuerst endlich das drängende Problem lösen.