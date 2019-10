Die SpVgg Lindau ist nicht zu stoppen

Lindaus Fußballfrauen haben auch ihr Heimspiel gegen den TSV Sondelfingen gewonnen und mit dem 5:1-Erfolg die Tabellenführung in der Landesliga verteidigt. „Meine Mannschaft zeigte eine ausgezeichnete Leistung“, sagte SpVgg-Trainer Achim Schnober nach dem Spiel. „Vor allem Stürmerin Lisa Wisotzki war kaum zu bremsen, so konnten wir den krankheitsbedingten Ausfall von Kim Roitner, die auch im nächsten Spiel ausfällt, kompensieren. Leider hat sich Verena Schropp am Knie verletzt sodass es kommendes Wochenende gegen Unterdigesheim sehr eng wird.“

Zwar hatte der TSV Sondelfingen in der Anfangsphase die besseren Chancen, jedoch erzielte die SpVgg Lindau in der 24. Minute das 1:0 durch Lisa Wisotzki. Wenig später das 2:0: Wisotzki setzte sich auf dem Flügel durch und spielte den Ball zu Annika Stohr, die zwei Gegenspielerinnen düpierte und den Ball ins Tor schob (31.). Drei Minuten später traf Natascha Corominas zum 3:0.

Ein weiterer Treffer von Wisotzki brachte für die Lindauerinnen in der 50. Minute das 4:0. Zwar gelang den Gästen aus Reutlingen durch einen abgefälschten Distanzschuss von Celine Neff in der 68. Minute der Anschlusstreffer, jedoch stellte Verena Schmid nur zwei Minuten später mit einem 20-Meter-Schuss unter die Latte den alten Abstand wieder her. Da ein Schuss Sondelfingens am Pfosten landete blieb es beim 5:1 für die Lindauerinnen, die nun acht ihrer neun Saisonspiele gewonnen haben.