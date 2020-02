Die SGLL wahrt die Chance auf die Play-offs – diese ist aber sehr gering

Es bleibt spannend in der Eishockey-Bezirksliga. Die SG Lindenberg/Lindau 1b hat am letzten Doppelspieltag der Saison zwar nur einen Sieg gelandet, aber zumindest rechnerisch doch noch die Chance auf die Play-offs, da der Tabellenzweite Türkheim unerwartet gepatzt hat.

Beim bereits feststehenden Meister ERC Lechbruck unterlag die SGLL mit 3:6 – auch weil die Spielgemeinschaft mit einem Minikader (elf Feldspieler plus zwei Torhüter) angereist war. Dennoch hielt die SG das Spiel zunächst offen. Erst nach 17 Minuten musste Torhüter Dominik Hattler erstmals hinter sich greifen. Im zweiten Drittel kassierte die SGLL schnell das 0:3, doch danach handelte sich Lechbruck einige Strafzeiten ein. Die Gäste konnten sich etwas befreien und verkürzten durch Lasse Kainz (31.) und Daniel Pfeiffer (39.) zum 2:3. Im Schlussdrittel erhöhte Lechbruck zunächst das Tempo und stellte auf 4:2, doch Linus Unterkircher gelang der erneute Anschlusstreffer (53.). Aner danach schwanden die Kräfte und es gab noch zwei späte Gegentore. „Jeder Spieler hat eine super Leistung gezeigt und das Maximum getan, um das Ergebnis bis kurz vor Schluss ausgeglichen zu halten. Wir hatten Spaß – und das war mir heute am wichtigsten“, sagte Trainer Zdenek Cech hinterher.

Besser lief es im letzten Heimspiel der Saison gegen den ESC Kempten 1b, dass die SGLL mit 6:3 gewann. Die diesmal mit drei Reihen angetretene Spielgemeinschaft zog den Gästen aus Kempten früh den Zahn, welche zuvor überraschend 5:4 in Türkheim gewonnen und damit die Resthoffnung auf die Play-offs überhaupt erst möglich gemacht hatten. Die Gastgeber ließen sich auch vom 0:1 (7.) und 1:2 (15.) nicht aus der Ruhe bringen. Vor allem eine neu zusammengestellte Reihe glänzte dabei: Lasse Kainz erzielte das 1:1 (14.) und war insgesamt an drei Treffern beteiligt. Linus Unterkircher stellte kurz vor der Drittelpause auf 3:2 (20.) und war an insgesamt vier Toren beteiligt. Elia Feistle setzte seine Mitspieler mit seinen klugen Zuspielen gut in Szene. TVL-Abteilungsleiter Oliver Baldauf hob zudem den Einsatz von Spielertrainer Fabian Lämmle hervor: „Weil nicht genügend Stürmer zur Verfügung standen, machte er nicht rum und sprang kurzerhand als Center in der dritten Reihe ein. Sein Einsatz wurde direkt mit dem wichtigen 2:2-Ausgleichstreffer belohnt.“ Die Vorlage lieferte mit Richard Künnemann der Jüngste im Team der SGLL. Im zweiten und dritten Drittel spielten die Hausherren die Führung souverän herunter und schaukelten den Sieg nach Hause.

Der letzte Spieltag der Eishockey-Bezirksliga hält am kommenden Sonntag die Entscheidung um die Play-offs bereit. Die SGLL könnte noch an Türkheim vorbeiziehen, doch der Konkurrent hat mit Schlusslicht Königsbrunn eine Hürde, über die er normalerweise nicht stolpern sollte. Somit geht es für die SGLL wohl eher darum, Platz drei zu behaupten. Das wird auswärts gegen den HC Maustadt schwer genug (18.30 Uhr).