Die SG Lindenberg/Lindau 1b trifft mit neuem Trainerduo auf die EG Woodstock Augsburg

Einen unangenehmen Gegner erwartet die SG Lindenberg/Lindau 1b am Samstag, 18 Uhr, zum ersten Heimspiel im Lindenberger Eisstadion. Mit der EG Woodstock Augsburg kommt ein Team, das einen perfekten Saisonstart hingelegt hat. Im BEV-Pokal wurde der amtierende bayerische Bezirksligameister EV Mittenwald mit 10:5 förmlich aus der Halle geschossen. Und das obwohl Mittenwald mit nahezu dem gleichen Kader angetreten war, der der SGLL vor einigen Monaten im Play-off nicht den Hauch einer Chance gelassen hatte. Zum Ligaauftakt am vergangenen Wochenende schlugen die Augsburger mit dem ESV Türkheim gleich einen der Topfavoriten auf den Titel in der Gruppe 4 deutlich. Es läuft also rund für die Fuggerstädter. Dabei musste Trainer Michael Mengele vor der Saison gleich zehn Neuzugänge in sein Team integrieren. Das scheint offenbar außerordentlich gut gelungen zu sein. Die Augsburger dürften in dieser Form für das stark verjüngte Team SG Lindenberg/Lindau 1b ein schwer zu schlagender Gegner sein, meint die Spielgemeinschaft in einem Pressetext. Dem Team, das ohne Kapitän Prell antreten muss, wird sicher alles abverlangt werden.

Doch auch bei der SGLL ist nach dem unruhigen Saisonstart mit schwacher Trainingsbeteiligung, Trainerwechsel und deutlicher Pokalschlappe der Optimismus zurückgekehrt. Im Kader herrsche wieder Ruhe, schreibt die Spielgemeinschaft, und auch die Trainerposition ist mittlerweile wieder besetzt: Fabian Lämmle und Zdenek Cech übernehmen als Spielertrainer. Somit wurde mit zwei sehr erfahrenen Spielern in Doppelfunktion laut Pressemitteilung „die Wunschlösung“ gefunden. Zudem ist der Saisonauftakt durchaus geglückt. Zwar dürfe der hohe 12:0-Sieg gegen den EV Königsbrunn nicht überbewertet werden, aber er gebe dem Team doch Selbstbewusstsein.

Ob es auch gegen einen sehr guten und sicherlich hoch motivierten Gegner aus Augsburg reichen wird, wird sich zeigen. Die SGLL hofft auf zahlreiche Zuschauer, die das Team bei der schweren Aufgabe unterstützen.