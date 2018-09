Die Sehnsucht nach dem Frühling

Ein Stück über die Ursachen der Flucht aus Syrien – die Berliner Compagnie packt das heiße Eisen an, denn Deutschland ist politisch und militärisch in den Konflikt involviert.

Fast eine halbe Million Todesopfer hat der Krieg in Syrien bisher gefordert, 13 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, die Lebenserwartung ist um 20 Jahre gesunken, so die Vorankündigung des Stücks. Elf Millionen wurden in die Flucht getrieben, Hunderttausende gelangten nach Deutschland. Hier wurden sie von den einen mit Empathie und großem Engagement aufgenommen, von anderen mit Ablehnung, Hass oder gar mit tätlichen Angriffen, heißt es weiter.

Für den Frieden (der noch lange nicht da sei) gebe es nur einen Weg: Waffenstillstand, Verhandlungen, Wiederaufbau und Demokratisierung.

Im Zentrum des Theaterstückes im Zeughaus Lindau steht eine syrische Familie, die so zerrissen ist wie das Land. Über ihr Schicksal erfahrendie Zuschauer nicht nur die ganze Bitterkeit des Krieges, sie nehmen auch Anteil am Bemühen syrischer Menschen um ein friedliches Miteinander, um Versöhnung.

1981 gegründet

Es ist die 30. Theaterproduktion der Berliner Compagnie. Sie wurde 1981 als freie Theatergruppe gegründet mit dem Ziel, „dem Erhalt des Friedens, der Völkerverständigung sowie sozialer Gerechtigkeit – insbesondere im Hinblick auf die Dritte Welt“ – zu dienen. Politisches Theater also, zeigefingerfrei, aber mit einer klaren Botschaft.