Die Schullandschaft blüht auf

„Unser Landkreis blüht auf“ und „Unsere Schulen blühen auf“ heißen die Aktionen, die der Landkreis Lindau vor sechs Jahren initiiert hat. In diesem Zusammenhang versammelten sich die Verantwortlichen am Bodensee-Gymnasium, wo „Wir sorgen für die ersten Blüten im Jahr“ umgesetzt wurde.

In Sachen „Blühen gegen das Insektensterben“ ist der Landkreis Lindau seit Jahren der Landespolitik voraus, denn diese Aktionen finden bereits zum sechsten Mal statt. Die Veränderung der Kulturlandschaft „zeigt sich in einer nie dagewesenen Blütenarmut mit verheerenden Folgen nicht nur für unsere Honigbiene, sondern für viele blütenbesuchende Insekten“, sagte Elmar Stegmann. Auch wenn sich mittlerweile viele Nachahmer fänden, ließe der Landkreis in seinen Aktivitäten nicht nach, betonte der Landrat.

Die Aktion „Wir sorgen für die ersten Blüten im Jahr“ wird, wie die anderen auch, wieder von der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim finanziell unterstützt. In ihrem Verbreitungsgebiet hat die Sparkasse 10 000 Euro bereitgestellt, davon seien 2600 Euro in den Lindauer Landkreis geflossen, informierte der Vorstandsvorsitzende Thomas Munding. Das Engagement der Sparkasse begründete er mit dem öffentlichen Auftrag, den die Sparkasse zu erfüllen habe. „Wir sind nicht gewinnorientiert, sondern dem Gemeinwohl verpflichtet“, erzählte der Sparkassenchef. Seit Beginn der Aktion im Jahre 2013 habe die Sparkasse 70 000 Euro in diese Aktion gesteckt. Munding freute sich, ebenso wie Stegmann, über das Engagement seitens der Schule und der Schüler, im Falle des Bodensee-Gymnasiums über das „Green Team“ mit Florian Vogler, zu dem weitere Schüler für die Aktion gestoßen waren.

Im Herbst 2018 hatten die Gymnasiasten über 1500 Blumenzwiebeln in das Grün des Bodensee-Gymnasiums gepflanzt, darunter gut 1000 Krokusse, der Rest verteilte sich auf Schneeglöckchen und Winterlinge. All diese Blumen, die laut Bernd Brunner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, seien aufgrund ihrer frühen Blüte wichtig für die ersten Bienenausflüge. Brunner und der Vorsitzende des Gartenbauvereins, Martin Lein, betreuen das Projekt mit ihrem fachlichen Rat.

Jutta Merwald, die Leiterin des Bodensee-Gymnasiums, freute sich über das Engagement ihrer Schüler und dankte für die ganze Unterstützung und kündigte gleich an, dass es da noch weiter Ideen gäbe.

So sehr der Landkreis in Sachen Blühwiesen Vorreiter ist, für diesen Termin im Bodensee-Gymnasium war er spät dran, denn es ragten nur noch wenige Krokusse aus dem Rasengrün hervor, die Blüte der Frühblumen ist bereits Vergangenheit in diesem Jahr.

14 Gemeinden nehmen teil

Insgesamt haben 14 Gemeinden im Landkreis an der Aktion teilgenommen und auf öffentlichen Grünflächen an Schulen, Rathäusern und weiteren öffentlichen Einrichtungen insgesamt 20 000 Krokusse, 8000 Winterlinge und 4000 Schneeglöckchen gepflanzt. Da diese Wildformen sich gut ausbreiten, werden die Blumenteppiche in den kommenden Jahren immer größer werden, erklärte Bernd Brunner abschließend.