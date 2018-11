Die Schranken an der Bregenzer Straße sind für immer geschlossen

Der Bahnübergang Bregenzer Straße gehört nach fast 150 Jahren der Vergangenheit an. Annette Leppnow hat am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr letztmals dort die Schranken heruntergekurbelt. Ein bisschen Wehmut hat sie schon nach vielen Jahren Schrankendienst dort in dem alten Stellwerk. Aber jetzt beginnen die Vorarbeiten für den Bau der Geh- und Radunterführung. Bereits in der kommenden Woche lässt die Stadt die Bäume fällen, die dem Bauwerk im Weg stehen. Und im Januar will die Bahn AG dann mit dem Bau der Unterführung selbst beginnen, das Ende 2020 fertig werden soll. Das alte Stellwerk bleibt vorerst noch in Betrieb. Denn Leppnow und ihre Bahn-Kollegen müssen von dort aus noch die Weichen von Hand stellen, bis das neue Elektronische Stellwerk in knapp einem Jahr auch diese Arbeit übernimmt. Foto: Christian Flemming