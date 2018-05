Die „Roten Teufel“ starten in die Halbfinalserie

Showdown am Mittwoch (18.30 Uhr/LAOLA1.tv) in der Sporthalle am See in Hard: Titelverteidiger Alpla HC Hard und die SG Insignis Handball Westwien starten in die Best-of-three-Halbfinalserie der Handball Liga Austria (HLA). Die „Roten Teufel“ vom Bodensee haben sich mit zwei klaren Viertelfinalerfolgen (34:17 und 30:22) über den SC kelag Ferlach durchgesetzt (Die „Lindauer Zeitung“ berichtete). Die Grün-Weißen gewannen ihre zwei Partien gegen Bregenz Handball ebenfalls klar.

Der amtierende österreichische Handballmeister setzt als Gewinner der Bonusrunde auf den Heimvorteil. Darum will die – vor eigenem Publikum seit 724 Tagen ligaübergreifend ungeschlagene – Sieben aus dem Ländle am Mittwoch gegen die Wiener unbedingt vorlegen. Hards Cheftrainer Petr Hrachovec kann – bis auf die beiden langzeitverletzten Risto Arnaudovski und Konrad Wurst – seine stärkste Formation aufs Parkett schicken. „Westwien ist derzeit gut in Form. Sie werden motiviert und selbstbewusst auftreten. Wir müssen ein Rezept gegen ihre aggressive Deckung finden. Im Angriff gilt es, die isländische Achse mit Spielmacher Olafur Ragnarsson und Linkshänder Viggo Kristjansson in den Griff zu bekommen“, so der 45-jährige EHF-Mastercoach vor dem Heimspiel.

In der Hauptrunde im Herbst setzte sich jeweils das Gastgeberteam durch. Im Frühjahr feierten die Harder einen 35:30-Heimerfolg. In der Südstadt eroberten Kapitän Dominik Schmid und Co. mit dem 25:25 einen Punkt. Unvergessen bleibt der 31:30-Finalkrimi im ÖHB-Cup. Da setzte sich der sechsfache heimische HLA-Champion in der Verlängerung denkbar knapp durch. Verständlich, dass der Gegner aus der Bundeshauptstadt geradezu auf eine Pokal-Revanche brennz.

Das zweite Halbfinalspiel findet am Sonntag, 13. Mai, im BSFZ Südstadt in Maria Enzersdorf statt. Da erwartet den Titelverteidiger aus Vorarlberg ein grün-weißer Hexenkessel. Denn Gastgeber Westwien lädt zum „Spiel des Jahres“ mit freiem Eintritt ein (laola1.tv und ORF Sport plus übertragen ab 16.50 Uhr live. Sollte ein entscheidendes drittes Halbfinalspiel notwendig sein, ist dieses auf Dienstag, 15. Mai, terminiert. Anpfiff wäre dann um 20.15 Uhr in der Harder Sporthalle am See.