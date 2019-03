Die Roten Teufel nehmen Revanche

Im Schlagerspiel in der 7. Bonusrunde der spusu LIGA hat der aktuell Tabellenzweite, amtierende Handball-Vizemeister Österreichs und Doublegewinner Alpla HC Hard am Wochenende Spitzenreiter Moser Medical UHK Krems mit 29:25 (13:13) geschlagen. Für die Niederösterreicher war es die erste Niederlage nach sieben Siegen in Serie. Die Wachauer führen die Tabelle weiterhin mit 24 Punkten vor Hard (20), Westwien (16), Graz (13) und Bregenz (12) an.

Die Gäste aus Vorarlberg traten in der Sporthalle Krems ohne Kapitän Dominik Schmid, Risto Arnaudovski und Lenny Fetz an. Bei den Hausherren fehlten verletzungsbedingt mit Marko Simek und Aron Tomann zwei Rückraumspieler. Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner probierte gleich von Anpfiff an einiges aus.

Auf Rechtsaußen begann der 18-jährige Paul Schwärzler anstelle von Michael Knauth. Im Angriff musste Torwart Thomas Huemer seinen Kasten öfters verlassen, denn Hard brachte den siebten Feldspieler. Nach zehn Minuten stand es 4:4.

In der ausverkauften Sporthalle Krems lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Die Führung wechselte mehrfach, ohne dass sich ein Kontrahent entscheidende Vorteile verschaffen konnte (10:8/18.). Mit vier Toren in Serie gingen die Harder vier Minuten später ihrerseits mit zwei Toren in Führung. Beim Spielstand von 11:13 aus Sicht der Gastgeber nahm Krems-Coach Ibish Thaqi seine erste Auszeit. Die Gästeabwehr stand sicher, im Angriff hatte vor allem Boris Zivkovic (5 Tore) sein Visier scharf eingestellt. Bei den schnellen Kremsern drückte Jakob Jochmann (9/4 Tore) dem Spiel den Stempel auf. Mit 13:13 verabschieden sich beide Mannschaften nach 30 Minuten in die Pause.

Munterer Schlagabtausch

Nach Wiederanpfiff ging der offene Schlagabtausch munter weiter. Nach dem 16:16 (37.) legte Krems erneut zwei Zähler vor, Hard antworte erneut mit dem siebten Feldspieler. Zwei sicher verwandelt Siebenmeter von Gerald Zeiner (10/5 Tore) bedeuteten das 18:18. Und nach einem Treffer von Ivan Horvat (7 Tore) hatte Hard in der 48. Minute mit zwei Treffern die Nase vorne (21:19).

Immer wieder zeichnete sich Hard-Goalie Thomas Hurich mit seinen Glanzparaden aus. Der 26-Jährige hielt 15 Bälle. Hard Kreisläufer Nejc Zmavc gelang in der 54. Minute die erstmalige Drei-Tore-Führung im Spiel (24:21). Drei Minuten vor dem Spielende war Krems bis auf 24:25 dran.

Doch im Finish ließ sich der sechsfache HLA-Champion vom Bodensee die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und revanchierte sich mit dem 29:25-Auswärtssieg für die 28:30-Heimniederlage im Hinspiel. Zu den Best-Playern wurden via SMS-Voting Krems-Spielmacher Jakob Jochmann und Hard-Goalie Hurich gewählt.

„Wir haben taktisch sehr klug gespielt, im Angriff immer wieder mit dem siebten Feldspieler agiert. Torwart Thomas Hurich erwischte wieder einen ganz starken Tag,“ freute sich Hard-Regisseur Gerald Zeiner. „Es ist immer schwer in Krems zu spielen, am Ende haben Kleinigkeiten entschieden. Thomas Hurich war ein überragender Torwart. Vorne hat Gerald Zeiner die Fäden gezogen. Wir haben im richtigen Moment gezeigt, dass wir auswärts bei starken Gegnern gewinnen können,“ meinte Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner.