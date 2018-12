Die Roten Teufel erfüllen die Pflicht mit Bravour

In der 17. Hauptrunde der spusu Handball Liga Austria (HLA) hat der amtierende Vizemeister Alpla HC Hard den Tabellenletzten HC Linz AG am Freitagabend klar besiegt. Laut Pressebericht sind die Vorarlberger damit auf Kurs in Richtung HLA-Bonusrunde.

Die Gäste aus Oberösterreich brachten von Anbeginn an den siebten Feldspieler und gingen mit 2:0 in Führung. In der zehnten Minute eroberten die Hausherren durch ein Tor von Boris Zivkovic zum 3:2 die Führung zurück und gaben diese bis zur Schlusssirene nicht mehr ab. Selbst in permanenter Überzahl agierten die Linzer im Angriff oft zu behäbig. Immer wieder fischten die Harder Bälle heraus und trafen ins leere Gästetor (8:4/18. Minute). So konnten sich gleich beide Harder Keeper in die Torschützenliste eintragen. Hards Abwehr stand auch gegen die sieben Linzer sattelfest (11:5/23.). Erstmals während der laufenden Meisterschaftsrunde hatte Alpla-Cheftrainer Klaus Gärtner im Vorfeld bei der Mannschaftsaufstellung die Qual der Wahl. Für Thomas Weber und Manuel Schmid gab es diesmal nur einen Platz auf die Tribüne. Mit einer 15:9-Führung verabschiedeten sich die Roten Teufel vom Bodensee nach 30 Minuten vor 950 Zuschauern in der Sporthalle am See in die Kabinen.

Auch nach Wiederanpfiff ging es in gleicher Tonart weiter. Linz agierte erneut mit sieben Feldspielern und fand im Angriffsspiel wenig Lücken in der Harder Deckung (20:11/38.). In der einseitigen Partie sorgte Luca Raschle (vier Treffer) mit seinem Gegenstoßtor zum 22:12 (40.) für die erste zweistellige Führung der Hausherren. Kurz darauf war die Partie für Goalie Golub Doknic wegen einer Roten Karte zu Ende: Er prallte außerhalb des Torraums mit dem heranstürmenden Christian Kislinger zusammen.

Headcoach Klaus Gärtner verschaffte allen Kaderspielern längere Einsatzzeiten, die sie auch teilweise in Tore ummünzen konnten. Und auch Ivan Horvat – mit sieben Toren erfolgreichster Hard-Werfer – spielte nach seinem zweiten Bänderriss in dieser Saison erneut groß auf. Ohne voll gefordert zu werden. gewann die Heimmannschaft gegen Linz mit 30:21 (15:9). Zu den Best-Playern via SMS-Voting wurden Horvat (Hard) und Antonio Juric (Linz) gewählt.

„Wir sind in der Abwehr 6:7 gut gestanden, hatten zwei starke Torhüter in unseren Reihen. Die Pflichtaufgabe gegen Linz haben wir erfüllt,“ sagte Hard-Cheftrainer Gärtner. „Auch mit sieben Feldspielern haben wir im Angriff zu viele Fehler gemacht. In der Abwehr haben wir dann die Köpfe hängen lassen. Wir schlagen uns momentan immer selbst,“ meinte Linz-Kreisläufer Juric.

Bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) ist Union Juri Leoben in der Sporthalle am See zu Gast. In der abschließenden Runde der spusu Liga tritt Hard am 22. Dezember bei der SG Insignis Handball Westwien an.