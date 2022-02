Die Rotbuche Baum des Jahres

Der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu e. V. stellt unter dem Motto „Draußen umgeschaut“ alle zwei Monate eine Tier- oder Pflanzenart vor. Im Januar und Februar ist es die Rotbuche.

Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist den meisten wohl bekannt. Sie wurde nun zum Baum des Jahres 2022 gewählt. Sie gehört zur Familie der Buchengewächse (Fagaceae), die vorwiegend auf der Nordhalbkugel verbreitet sind. Die Rotbuche ist in Mitteleuropa aber die einzige heimische Buchenart. Der sommergrüne Laubbaum wird bis zu 45 Meter hoch und kann ein Alter von mehreren Hundert Jahren erreichen. In unseren Wäldern wurde sie mittlerweile vom Menschen zugunsten der schneller wachsenden Fichte zurückgedrängt. Dennoch gilt sie in Deutschland als die häufigste Laubbaumart mit einem Anteil von etwa 15 Prozent in unseren Wäldern. Die Buche ist in Bezug auf ihren Standort sehr genügsam. Sie ist von der Ebene bis in hohe Lagen verbreitet und kommt in den Alpen bis 1500 Meter vor.

Die Knospen der Buche sind schlank und spitz. Sie stehen deutlich ab, woran man diese Baumart im Winter gut erkennen kann. Außerdem ist ihre Rinde unverwechselbar: auch bei alten Bäumen ist sie glatt und silbergrau bis bleigrau gefärbt. Die Blätter der Rotbuche sind eiförmig mit sanft gezähnten Rändern. Sie können bis zu zehn Zentimeter lang wer-den. Im Frühling sind sie hellgrün und seidig behaart. Im Verlauf des Jahres werden sie dunkler grün und glänzen, bis sie sich im Herbst orange bis hellbraun verfärben. Oft blei-ben die trockenen Blätter am Baum hängen, bis ein Herbststurm sie wegweht. Die un-scheinbaren Blüten werden im zeitigen Frühjahr vom Wind bestäubt. Ab September sind ihre Früchte, die Bucheckern, dann reif. Sie gehören zu den Nussfrüchten. Bucheckern waren früher bei der Waldweide zur Schweinemast geschätzt. Aber auch Wildschweine und andere Wildtiere fressen die fett- und mineralstoffreichen Bucheckern sehr gerne. Beson-ders Mäuse, Eichelhäher und Eichhörnchen lagern sie als Wintervorrat ein. Ungenutzte Vorräte keimen und wachsen zu neuen Buchen heran. So tragen die Tiere zur Verbreitung dieser Baumart in unseren Wäldern bei.

Für Menschen sind Bucheckern in rohem Zustand leicht giftig. Früher wurden sie bei-spielsweise als Kaffeeersatz verwendet, heute werden sie geröstet als heimisches Superfood angepriesen. Das Holz der Buche ist sowohl als hochwertiges Möbelholz, als auch als Kaminholz beliebt.

Der Landschafspflegeverband Lindau-Westallgäu ist ein gemeinnütziger Verein der sich der Erhaltung und Pflege unserer heimischen Kulturlandschaft und dem Artenschutz widmet. Der Vorstand setzt sich in „Drittelparität“ aus Vertretern der Kommunen, der Naturschutzverbände und der Landwirtschaft zusammen. Die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes ist im Landratsamt oder unter Telefon 08382 / 27 03 81zu erreichen.