Unscheinbar haben die Bauarbeiten zur Rettung des Rainhauses begonnen. Ein Kran steht neben dem Denkmal, denn zuerst stehen Abrissarbeiten auf dem Dach an. Bevor die Bauarbeiter wirbeln, war die LZ noch einmal in dem historischen Bau, der kurz vor dem Abriss stand.

1586 hat die Stadt über die Hospitalstiftung das Rainhaus außerhalb der Insel gebaut, damit dort Angehörige von Pestkranken in Quarantäne gehen konnten. 40 Tage mussten die Menschen abgeschieden leben, danach waren sie entweder tot oder ganz sicher nicht von der Pest befallen. So verhinderten die Menschen damals ein Ausbreiten der Krankheit.

Beim Rundgang durch das Haus erzählt Werner Berschneider vom Verein „Kulturerbe Rainhaus“, was die Bauherren damals richtig gemacht haben, obwohl sie die medizinischen Übertragungswege der Pest noch gar nicht kannten. Das gilt für die 40-Tage-Frist ebenso wie für die breiten Flure, die größtmöglichen Abstand zwischen Menschen ermöglichten, die sich in dem Gebäude begegneten. Denn so konnten die Pestflöhe nicht vom einen zum anderen springen.

Bemerkenswert ist der soziale Gedanke: Zunächst stand das Gebäude vor allem Patrizierfamilien offen, die für Kost und Logis bezahlen mussten. Oft genug waren aber Wohnungen auch für arme Menschen frei, in deren Familien die Pest grassierte. Für sie war die Zeit im Rainhaus kostenfrei.

Aber nicht nur Lindauer kamen im Rainhaus unter. Dort steckten die Bürger auch reisende Händler in Quarantäne, die aus Städten kamen, in denen die Pest herrschte. Auch sie mussten 40 Tage abwarten, bevor sie in die Stadt durften. Ihre Waren wurden währenddessen im Untergeschoss eingelagert, gut abgeschlossen, damit sich auch von dort die tödliche Krankheit nicht ausbreiten konnte.

Das Lindauer Rainhauswar fast immer bewohnt

Nur wenige solcher Pesthäuser, die es damals in vielen Städten gab, sind in Europa noch erhalten. Das macht den besonderen Wert des Rainhauses aus. Den Erhalt erklärt Berschneider damit, dass die Stadt Lindau das Gebäude durchgehend genutzt hat. Während anderswo niemand in einem Pesthaus leben wollte, hat die Stadt dort auch andere Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Syphillis untergebracht. Später haben dort Angestellte der Stadt gewohnt, die sich keine teuren Mieten leisten konnten. Und schließlich diente es als Lindaus Herberge für Obdachlose, bis es vor einigen Jahren unbewohnbar wurde.

Gut anderthalb Jahre sollen die gut vier Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten dauern, dann will die Lebenshilfe im Rainhaus 17 Apartments für behinderte und nicht-behinderte Menschen vermieten. Im Dachgeschoss wird es zudem einen Gemeinschaftsraum und ein kleines Museum zu Lindaus Medizin- und Sozialgeschichte geben.

