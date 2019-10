Die Rennsaison gehörte dem Nachwuchs

In der Mountainbike-Rennsaison waren es vor allem die jungen Fahrer des Lindauer Rennstalls toMotion Racing by black tusk, die von sich reden machten. Insgesamt gingen in diesem Jahr mehr als die Hälfte der Podiumsplatzierungen des Teams auf das Konto von Fahrern, die maximal 23 Jahre alt waren. Insgesamt fuhren Teammitglieder 98-mal aufs Treppchen.

Mehrere vielversprechende Nachwuchstalente sind in dieser Saison erstmalig im Trikot des Lindauer Mountainbike-Rennstalls aufgetreten. Unter ihnen Ben Cloudt, der in dieser Saison achtmal auf dem Podium stand, davon vier Mal als Sieger. Niklas Gathof aus Amtzell erkämpfte sich ebenfalls acht Mal einen Platz auf dem Treppchen und freute sich zum Saisonende außerdem über den Titel „Vizemeister Oberschwaben“ des OMV-Cups. Marcel Scheu sicherte sich vier Podiumsplätze und war dabei besonders stolz auf seinen Junioren-Sieg bei der Nordschwarzwald-Trophy. Der 20-jährige Simon Hahn, der seit 2018 für toMotion Racing fährt, stand bei zwölf Top-Ten-Platzierungen vier Mal auf dem Treppchen. Erfolgreichster Nachwuchsfahrer des Teams war mit zwölf Podiumsplatzierungen der 15-jährige Jos van Sterkenburg, der bereits seine dritte Saison für den Rennstall bestritt.

Das Saison-Highlight von Sven Rothfuß war der Vize-Europameistertitel im 12-Stunden-Mountainbike-Marathon, den er in diesem Jahr zusammen mit seinem Freund Christian Ludewig errang. Außerdem holte sich der 22-jährige Nachwuchs-Racer in der hart umkämpften Herren-Kategorie drei weitere Podiumsplätze. Die 18-jährige Runa von Sterkenburg, die sich erstmals in der Alterskategorie Damen bewähren musste, erkämpfte sich viermal einen Platz auf dem Podium. Teamchefin Andrea Potratz ist zufrieden mit den toMotion-Jungracern: „Anhand der Ergebnisse und der Entwicklung unserer Nachwuchsfahrer sieht man, dass sich eine langfristige Leistungssteigerung im Radsport auszahlt und die Fahrer sich dann konstant steigern. So kann es weitergehen.“

Eine besonders erfolgreiche Rennsaison feierte Danièle Troesch, die in diesem Jahr bei zehn verschiedenen Rennen auf dem Podium stand. Bei dem mehrtägigen, italienischen Etappenrennen Appenninica Stage Race freute sie sich gemeinsam mit Lorenza Menapace über vier Tagessiege und wurde außerdem Siegerin der Gesamtwertung. Auch die 55-jährige, begeisterte Racerin Gabi Scheu absolvierte mit 13 gefahrenen Rennen ein beachtliches Pensum und schaffte dabei achtmal den Sprung aufs Treppchen.

Die größten Veränderungen wird es in der kommenden Saison im Nachwuchs-Team geben. Drei Plätze im Team werden frei, weil die bisherigen Fahrer das Alterslimit erreichen. Allein der Vertrag von Runa van Sterkenburg läuft noch ein weiteres Jahr.