Die Region weiterentwickeln

321 ländliche Regionen in Deutschland und viele weitere in ganz Europa erhalten Fördermittel der Europäischen Union für innovative regionale Projekte. Dazu gehört auch die Region Westallgäu-Bayerischer Bodensee. Das europäische Programm „Leader“ steht für Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (zu deutsch: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) und ist ein methodischer Ansatz im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Ziel von „Leader“ ist es, innovative Ideen zu entwickeln, damit ländliche Regionen sich zukunftsfähig entwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee. Dazu haben sich in den Regionen sogenannte Lokale Aktionsgruppen (LAGen) gegründet, die sich aus Sozial- und Wirtschaftspartnern, aber auch aus Partnern der Verwaltung zusammensetzen. Gemeinsam entscheiden sie über die Verwendung eines „Leader“-Budgets, für das sie sich zuvor beworben haben. Das bereitgestellte Geld reicht – je nach Bundesland und Region – von 1,5 bis zu mehr als 20 Millionen Euro. Mit diesem Geld können die Ideen der Akteure vor Ort umgesetzt werden.

Um die Fördermittel zu bekommen, müssen alle Regionen vorher ein Entwicklungskonzept verfassen. Dieses Konzept wird in der Regel mit Beteiligung der Einwohner in einem halben Jahr geschrieben. Das Konzept enthält eine Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, außerdem meist ein Leitbild oder eine Vision sowie Ziele und Maßnahmen. Es wird auch dargelegt, wie und wer zu welchen Bedingungen gefördert wird.

Die LAG-Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee erhält von der Europäischen Union für den Zeitraum von 2014 bis 2020 insgesamt 1,8 Millionen Euro und hat mit diesen Geldern schon 16 Projekte in Angriff genommen. Weitere fünf Vorhaben sind derzeit in der Beschlussfassung. Zu den Projektbeispielen gehören die Imagefilme „Westallgäu³“, inklusives Wohnen im Rainhaus in Lindau, „Mehr Vielfalt in der Energielandschaft mit Durchwachsene Silphie“ (dabei handelt es sich um eine Pflanze), der Dorfladen in Opfenbach oder die Unterstützung von konkreten Einzelmaßnahmen zum Bürgerengagement.

Gefördert werden auch regionale Ansprechpartner, so genannte Regionalmanager, die die Ideen der Einwohner aufnehmen, entwickeln und bei der Umsetzung begleiten. So werden nicht nur einzelne Vorhaben losgelöst voneinander unterstützt, sondern Projekte miteinander vernetzt, auch über Regionen hinweg.

Jede Region der EU hat die Möglichkeit, sich durch selbstbestimmte Entwicklungsschwerpunkte und eigene Ideen zu profilieren und positiv zu entwickeln – für ein nachhaltiges und demokratisches freies gemeinsames Europa, das sich auch in Zukunft für die Region und ihre Menschen engagiert.