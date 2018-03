Die Psychos erwarten eine neue Heimat

Die Verantwortlichen der Lindauer Psychotherapiewochen freuen sich auf die erste Tagung in der neuen Inselhalle. Die Themen der diesjährigen Tagung „Erwartung“ und „Heimat im 21. Jahrhundert“ seien darauf abgestimmt, wie Leiterin Verena Kast Vertretern Lindauer Einrichtungen erklärt hat. Denn sie habe viele Erwartungen, und die neue Halle solle der Tagung wieder eine Heimat werden.

„Wir zittern mit Lindau Tourismus, ob die Inselhalle fertig wird“, sagte Kast. Allerdings sei sie einigermaßen beruhigt, nachdem sie sich am Dienstag selbst ein Bild vom Baufortschritt machen konnte. Nun ist sie gespannt, ob ihre Erwartungen erfüllt werden oder ob sie bei der Tagungseröffnung am 15. April von enttäuschten Erwartungen sprechen muss.

Dabei sind die Hoffnung groß bezüglich der neuen Halle, für die die Psychotherapeuten einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben haben. Kast freut sich, dass die Halle hell sei und viel Raum biete. Das seien gute Voraussetzungen für Neuerungen: „Man kann in Zukunft vielleicht das ein oder andere verändern.“ Das werde aber nichts an der Grundeinstellung ändern: „Wir erwarten natürlich, dass wir in der Inselhalle schöne Tagungen erleben.“

Erwartung sei ein für Menschen wichtiges Thema: „Wir können nicht leben ohne Erwartung.“ Dabei gebe es sicher allzu hoch gesteckte Erwartungen, die eine Enttäuschung zur Folge haben. Doch die Hoffnung auf das Bessere sei lebenswichtig. Bekannt sei zudem, dass der Mensch nur zur Veränderung fähig sei, wenn er den Glauben habe, dass sich was verändern könne. „Das Schlimmste ist, wenn man gar keine Erwartung mehr hat.“

Auch das zweite Thema „Heimat“ habe mit der Inselhalle zu tun. Sie selbst komme bereits seit fast vierzig Jahren nicht nur zu der Tagung nach Lindau. Da sei die Inselhalle sowas wie Heimat geworden. „Man muss einen Ort haben, wo man sich geborgen fühlt, der aber nicht abgeschottet ist“, definiert Kast Heimat. So geht es nicht nur geflüchteten Menschen, sondern jedem. Gemeint ist aber nicht nur ein tatsächlicher Ort, sondern auch die geistige Heimat des Menschen. Insofern könne man vielleicht auch in der Mehrzahl von Heimaten sprechen. „Ein großes Thema ist auch: der Körper als Heimat.“

Nach zwei Jahren im Zelt werden die Nomaden wieder sesshaft

Und da schließt sich der Kreis. Denn zum Heimatgefühl gehört auch, dass man sich gut aufgenommen fühlt. Daran hat Verena Kast in Lindau inzwischen offensichtlich keinen Zweifel mehr. Dazu trägt auch das von Jahr zu Jahr umfangreichere Rahmenprogramm bei, das Lindauer Vereine, Geschäfte und andere Einrichtungen für die Teilnehmer der Tagung und deren Begleitungen auf die Beine stellen. Außerdem würden die Psychotherapeuten nach zwei Jahren, in denen sie wie Nomaden im Zelt untergekommen seien, würden sie wieder sesshaft, sagte Kast: „Wir haben die Hoffnung, dass uns die Inselhalle wieder zur Heimat wird.“

Lindauer können sich jetzt für Vorträge und Seminare anmelden

Auch heuer bieten die Psychotherapeuten während der beiden Tagungswochen vom 15. bis 27. April Bürgern der Stadt Lindau die Möglichkeit, an ausgewählten Veranstaltungen teilzunehmen. Leiterin Verena Kast stellte das diesjährige Programm am Dienstag vor. Ab Donnerstag nimmt die Volkshochschule Anmeldungen entgegen.

Interessierte müssen sich erfahrungsgemäß beeilen, denn viele Karten für Lindauer Bürger sind schnell vergriffen. und für manche Veranstaltungen gibt es auch nicht so viele Tickets, weil die eigentliche Tagung ebenfalls schon lange ausgebucht ist.

Karten für Lindauer gibt es zu den Eröffnungsvorträgen beider Wochen. Am 15. April spricht Professor Tilmann Habermas über „Erwartung an die Vergangenheit und an die Zukunft im Erzählen“. Eine Woche später, am 22. April, wird Professor Herdried Münkler über „Die neuen Deutschen“ reden. Diese Karten gibt es aber nicht im Vorverkauf, sondern jeweils nur ab 18 Uhr an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht.

Das gilt auch für den Vortrag von Professor Karl Heinz Brisch zum Thema „Kinder brauchen (frühe) Bindung“, der am 18. April um 20 Uhr im Stadttheater beginnt. Auch für den Film „Haymatloz“ am 25. April ab 19 Uhr über deutsche Wissenschaftler, die nach der Machtergreifung der Nazis in die Türkei ausgewandert sind, gibt es Karten nur an der Kasse des Parktheaters.

Anders ist es bei Vortragsreihen oder Seminaren. Das gelbe Programmheft mit der Übersicht erhalten Interessierte bei der Volkshochschule, wo sie sich auch schriftlich anmelden müssen. Das gilt für die Vortragsreihen „Umgang mit Erwartung in der Psychotherapie“, „Zuhause im eigenen Körper?“ sowie die beiden Reihen mit Plenarvorträgen zu den Leitthemen Erwartung und Heimat im 21. Jahrhundert.