Die Premiere des Tags der offenen Tür ist gelungen

Perfektes Wetter und gut gelaunte Gäste wie Mitarbeiter: Besser hätte ein erster Tag der offenen Tür gar nicht ablaufen können. Bereits zu Beginn der Veranstaltung stand Landrat Elmar Stegmann in bester Stimmung auf dem Vorplatz von Landratsamt und Sparkasse und plauderte mit Mitarbeitern und Bürgern. „Wir wollen die vielfältigen Dienstleistungen des Landratsamts auf unterhaltsame Art und Weise zeigen“, so Stegmann und fügte, mit Blick auf den großen Traktor und die Container des Katastrophenschutzes, hinzu: „Dazu gehört nämlich auch die Straßenmeisterei, was vielen Bürgern nicht bewusst ist. Und auch der Katastrophenschutz – im Falle eines erforderlichen Einsatzes wird dieser nämlich vom Landratsamt koordiniert.“ Und obwohl weit und breit kein Katastrophenfall erkennbar war, hatte das Bayerische Rote Kreuz seine Feldküche aufgeschlagen und bot hier nicht nur selbstgemachte Speisen, sondern zeigte auch bei einer Vorführung, wie die Feldküche im Fall einer Katastrophe eingesetzt wird.

Auch wenn die Besucherzahl auf dem Vorplatz anfangs noch spärlich war, so war der Andrang im Innenbereich des Amtes bereits von Beginn an groß. Und das hatte durchaus seine Gründe, denn tatsächlich war es höchst spannend mitzuerleben, wie breit das Spektrum des Landratsamts und wie vielfältig die Aufgaben der Mitarbeiter sind. Hier gab es an allen Ecken und in vielen Büros spannende Einblicke. Beispielsweise bot das Veterinäramt in seinem Lebensmittellabor einen Sinnesparcours. Hier konnten die Besucher ihre Sinne testen beim Riechen, Sehen, Schmecken und Hören. Auch konnten verschiedene Dinge ertastet werden. Dies war für kleine wie große Besucher gleichermaßen spannend. Beim Entenquiz konnten Fragen zu Schwangerschaft und Geburt beantwortet werden und im Bauwesen gab es interessante Einblicke zur baulichen Entwicklung des Landkreises in den vergangenen Jahren. Im Fachbereich Umwelt und Naturschutz gab es interessante und überraschende Einblicke zum Thema Lärmschutz. In einem großen Büro gab es spannendes zum Thema Natur interaktiv und anschaulich zu erleben, beispielsweise was eine Glasscherbe in einer Wiese bewirkt. Eine Zeckeninformation des Gesundheitsamtes ließ vielleicht den ein oder anderen Besucher erschaudern, war aber informativ und nützlich. Auch der Bereich des Ausländeramtes bot interessante Einblicke in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter.

Kennzeichnend für alle Stationen war jedoch, dass die Besucher sich überall aktiv beteiligen konnten, durch das Beantworten von Fragen. Die Beantwortung wurde immer mit kleinen Preisen belohnt und bei jeder Station wusste ein Mitarbeiter Spannendes zum Hintergrund des jeweiligen Themas zu berichten. Durch die „Landratsamt-Rallye“, bei der zu verschiedenen Aufgabenbereichen des Amts Fragen zu beantworten waren, waren die Besucher ohnehin interessiert daran, Einblick in viele Bereiche des Amtes zu bekommen. Alle anderen schnupperten mal hier mal da und fühlten sich gut informiert und unterhalten. Im Sparkassensaal luden Kaffee und Kuchen und eine Kinderspielecke zum Verweilen ein.

Am Nachmittag war dann auch das Amtsgebäude am Stiftsplatz für Besucher geöffnet und die Besucher konnten in einer speziellen Führung hautnah erleben, wo der Landrat arbeitet, der sich auch hier aufgeschlossen, freundlich und bürgernah präsentierte. Dazu gehörte natürlich das Büro des Landrates, aber auch der Rokokosaal des ehemaligen Damenstifts und dessen geschichtliche Bedeutung.