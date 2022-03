Die Praxisintegrierte Erzieher*in-Ausbildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Niemand ist zu alt um einen Neuanfang im Berufsleben zu beginnen.

Hast Du keinen Spaß mehr an Deiner Arbeit? Bringt er Dir keine Erfüllung? Möchtest Du etwas Neues ausprobieren? Arbeitest Du gerne mit Menschen beziehungsweise Kindern zusammen?

Dann ist die dreijährige Praxisintegrierte Ausbildung (“PinA”) zur Erzieher*in an der Fachakademie für Sozialpädagogik (FAKS) in Lindau am Bodensee genau das Richtige! Auch ich habe den „Sprung“ gewagt! Und bin sehr glücklich darüber! Ich bin 43 Jahre alt und habe über 20 Jahre lang als Augenoptikerin gearbeitet. Durch meine beiden Söhne habe ich die Liebe zu der Arbeit mit Kindern entdeckt. Es kostete mich einige Überwindungen, einen Neustart zu wagen. In meinem Alter nochmal die Schulbank zu drücken und seinen gefestigten Alltag hinter sich zu lassen machten mir Angst. Aber es hat sich gelohnt! Nun bin ich im letzten Ausbildungsjahr und weiß, dass ich den richtigen Weg gegangen bin. Der Beruf der Erzieher*in bringt Erfüllung in mein Leben. Ich freue mich jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Und die schulischen Hürden sind sehr bereichernd und horizonterweiternd. Weitere Informationen unter www.faks-lindau.de oder 0821 4558 16300.