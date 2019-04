In gut einer Woche feiern die Christen das Osterfest. Traditionell schmücken Menschen in Lindau dazu mit bunt bemalten Eiern verschiedene Osterbrunnen. So erfreuen sich Lindauer und Gäste derzeit zum Beispiel in Oberreitnau, Hoyren und Zech an den aufwendig geschmückten Brunnen. Fotos: Christian Flemming