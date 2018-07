Die Obdachlosigkeit in Lindau geht zurück

Eine junge Familie steht auf der Straße, weil ihre Wohnung geräumt wird. Ein osteuropäischer Bettler strandet auf der Suche nach einem besseren Leben hier: Wohnungs- und Obdachlosigkeit hat auch in Lindau viele Gesichter. Die Lindauer Zeitung wollte wissen, wo diese Menschen unterkommen.

Die gute Nachricht vorneweg: Die Zahl der Menschen, die in Lindau unfreiwillig obdachlos geworden sind, hat sich in den vergangenen zwei Jahren verringert. Tanja Bohnert, Leiterin des Bürger- und Rechtsamtes, macht dafür auch das Engagement des Sozialarbeiters Norbert Granegger verantwortlich.

Als er seine Arbeit im November 2015 begann, waren mehr als 90 Menschen in Lindau obdachlos, also in Einweisungswohnungen und in den damaligen Unterkünften Anheggerstraße (Männer) und Münchhofstraße (Frauen) untergebracht. „Nach intensiven Gesprächen mit der GWG konnte ein Modell zur Wiedereingliederung erarbeitet werden“, sagt Granegger auf Anfrage der LZ.

Dabei ging es um die Frage, unter welchen Umständen Menschen wieder einen Mietvertrag bekommen. Das Ergebnis sei erfreulich: 13 Männer und Frauen und drei Familien konnten wieder integriert werden. Gleichzeitig habe der Sozialarbeiter entsprechende Hilfsmaßnahmen für Süchtige forciert und sieben Menschen in Therapieeinrichtungen vermittelt. „Auch der Wegzug von Lindau in günstigere Wohngegenden ist immer Thema“, so Granegger weiter. Die Obdachlosenzahl habe sich daher auf momentan 43 reduziert, so Tanja Bohnert.

Vor zwei Jahren errichtete die Stadt im ehemaligen Verwaltungsgebäude der GWG eine neue Obdachlosenunterkunft. Zur Eröffnung im Mai 2016 waren in der Reutiner Straße in den Wohnungen im ersten Stock Familien mit Kindern untergebracht, in der Gemeinschaftsunterkunft im Erdgeschoss einzelne Frauen und Männer. Nach Auskunft von Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt, hat sich das Konzept inzwischen verändert: In der Obdachlosenunterkunft kommen nur noch Einzelpersonen unter – maximal 14 Männer und maximal acht Frauen in getrennten Wohnungen. Momentan seien die Kapazitäten dort allerdings nicht erschöpft: Es leben dort sieben Männer und eine Frau, sagt Widmer.

Auch die Durchreisendenunterkunft ist dort angesiedelt. Für Menschen, die maximal ein bis zwei Tage bleiben dürfen, gebe es sechs bis sieben Plätze. „Auflage dafür ist, dass die Obdachlosen bei der Polizei erscheinen und sich eine entsprechende Bestätigung abholen“, ergänzt Pressesprecher Christian Eckel vom Polizeipräsidium Schwaben.

„Wir wollen keine Stigmatisierung der Kinder“

In der Anheggerstraße gibt es weiterhin zwei Obdachlosenwohnungen, in denen eine alleinstehende Frau und eine Mutter mit mehreren Kindern leben, so Widmer weiter. Familien würden inzwischen stets dezentral untergebracht. „Wir wollen keine Stigmatisierung der Kinder“, sagt er. Momentan habe man zehn Familien, darunter seien auch Ehepaare ohne Kinder, in Wohnungen im Stadtgebiet untergebracht.

Etwa einmal im Monat melden sich im Schnitt Menschen, denen eine Zwangsräumung durch das Amtsgericht droht. Ansonsten sei die Hilfe der Stadt vor allem in den Wintermonaten gefragt, so Granegger. Im vergangenen Winter baten 16 Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht waren, um Hilfe, während der warmen Monate habe es nur vereinzelt Anfragen gegeben.

Auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad zur Hinteren Insel, vor der ehemaligen Sparkasse oder vor Discountern sitzen immer mal wieder Bettler und Durchreisende, die im Sommer bevorzugt im Freien schlafen. Neuralgische Punkte, an denen Obdachlose zu finden sind, kennt die Lindauer Polizei nicht. „Spezielle Örtlichkeiten für Schlafplätze sind uns nicht bekannt“, sagt Eckel. Das vor einigen Wochen geräumte Abbruchhaus auf der Hinteren Insel war jedoch so eine Örtlichkeit.

Von einer Entspannung am Wohnungsmarkt kann aber definitiv nicht gesprochen werden.“

Die Polizei registriert aber immer wieder Menschen, die im Auto schlafen. Allerdings seien das auch Urlauber oder Durchreisende, die sich die Übernachtungskosten sparen wollen. Die Beamten der Lindauer Polizei erinnern sich beispielsweise an eine Frau, die in einem alten Wohnmobil übernachtete. „Selbst diese wurde die kalten Monate über in eine Wohnung eingewiesen“, sagt Eckel.

Auch wenn sich die Zahl der Obdachlosen verringert hat, von einer Entspannung der Lage könne nicht die Rede sein, betont Norbert Granegger. Durch den Einsatz von Sozialarbeit sei ein „Rückstau“ aufgearbeitet worden. Bessere Modelle der Wiedereingliederung, Beratung und Betreuung zögen „natürlich auch entsprechende Erfolge nach sich“. Granegger: „Von einer Entspannung am Wohnungsmarkt kann aber definitiv nicht gesprochen werden.“