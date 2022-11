Die NSDAP stieß in Lindau auf Widerstand

Der Gedenktag an die Novemberpogromnacht von 1938 ist am 9. November, gleichzeitig ist im November 2022 auch der hundertste Jahrestag, dass die NSDAP in Lindau erstmals öffentlich in Erscheinung trat. Ein Blick in das Lindauer Geschichtsbuch zeigt, wie die NSDAP in Lindau auf Widerstand stieß.

Bereits zum Jahresbeginn 1921 war aus Lindaus Ortsgruppe des bürgerlichen und am alten Germanentum orientierten „Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes“ unter Leitung von Stefan Euler heraus versucht worden, eine Ortsgruppe der NSDAP zu gründen.

Erster Versuch scheitert

Am 3. Januar 1921 stand im Lindauer Tagblatt die Ankündigung: „Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Vielfach besteht hier der Wunsch, eine Ortsgruppe Lindau der nationalsozialistischen Arbeiterpartei zu gründen. Durch Unterstützung der Ortsgruppe Lindau des Deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbundes, welcher gerne bereit ist, den Gedanken zu fördern, ließe sich der Wunsch in die Tat umsetzen.“

Veranstaltungsanzeige des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes im Lindauer Tagblatt vom 4. Februar 1922 mit einem linksdrehenden Hakenkreuz. Original im Stadtarchiv Lindau. (Foto: Repro: Karl Schweizer)

Es ergehe daher der dringende Aufruf an alle deutsch gesinnten Arbeiter, sich zwecks Gründung einer Ortsgruppe zur Zusammenkunft des Schutz- und Trutzbundes am 3. Januar im evangelischen Vereinshause einzufinden. „Alle gewünschten Aufschlüsse werden dort bereitwilligst erteilt“, hieß es weiter. Doch dieser Versuch schlug fehl, und die Gründung einer Lindauer NSDAP-Ortsgruppe wurde vorläufig verschoben.

In München hatte sich die demokratiefeindliche, frauenrechtsfeindliche, gewerkschaftsfeindliche und judenfeindliche „Deutsche Arbeiterpartei“ (DAP) am 24. Februar 1920 in „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ (NSDAP) umbenannt und ihr „ewiges“ 25-Punkte-Parteiprogramm veröffentlicht. Der bereits im September 1919 der DAP beigetretene arbeitslose Wehrmachtsspitzel Adolf Hitler war im Juli 1921 erster Vorsitzender, Hauptredner und „Führer“ dieser NSDAP geworden.

Von Lindau zur Straßenschlacht in Immenstadt

Der Aeschacher Hafnermeister (Ofenbauer) und Gründungsmitglied, Emil Bogdon, erinnerte sich später, dass die Lindauer NSDAP-Ortsgruppe dann in aller Heimlichkeit und mitten in der Faschingszeit erstmals im Februar 1922 gegründet worden sei: „… der ich im Februar 1922 die Partei hier in Lindau mitbegründen half, mich dann (…) ständig zur Verfügung stellte, ohne Rücksicht auf mein Geschäft, meine Frau und meine Kinder jederzeit für die Bewegung bereitstand und marschierte, so auch u.a. im März 1923 bei einer großen Straßenschlacht in Immenstadt im Allgäu, wo ich mit meinem kleinen Trupp als Sturmtruppführer hinbeordert worden war, um an einem geplanten SA-Aufmarsch teilzunehmen…“.

Lindaus Deutschvölkische vom Schutz- und Trutzbund luden indes zusammen mit weiteren konservativen Organisationen der Stadt auf den 4. April 1922 den Münchner Gottfried Feder zur Großveranstaltung in den städtischen Theatersaal ein. Feder war Bauunternehmer, Mitglied der völkischen Thule-Gesellschaft, der DAP, Gründungsmitglied der NSDAP in München und Verfasser zahlreicher ihrer zinspolitischen Schriften.

Hyperinflation und Faschismus

Die Inselstadt Lindau war am 1. Februar 1922 durch die bisher selbstständigen Festlandsgemeinden Aeschach, Hoyern und Reutin zu „Groß-Lindau“ erweitert worden. Eine vom Ersten Weltkrieg herrührende Hyperinflation zerstörte wöchentlich den Geldwert aller Löhne und Ersparnisse. Der Preis für ein Pfund Brot mit einem halben Kilo Gewicht kletterte zum 1. Dezember 1922 von 27 auf 66 Reichsmark, jener für einen Liter Milch wurde von 120 Mark auf 190 Mark erhöht. In Italien gelangten die Mussolini-Faschisten der PNF durch einen gewaltsamen Staatsstreich sowie der Unterstützung des Königs am 27. Oktober 1922 an die Regierungsmacht.

In dieser Situation trat die neue Lindauer NSDAP-Ortsgruppe mit der Ankündigung ihrer ersten öffentlichen Werbeveranstaltung im Lindauer Tagblatt vom 20. November 1922 an die Öffentlichkeit: „Volksgenossen! Morgen Dienstag findet im katholischen Vereinshaus ein Sprechabend statt. Es wird sprechen Parteigenosse Schauer-München über ‚Der nationale Sozialismus, Deutschlands Zukunft und Rettung‘. Beginn 8 Uhr. Juden haben keinen Zutritt.“

Gegner stören NSDAP-Versammlung

Von den abends bis zu 400 im „Schlechterbräu“ in der Grub anwesenden Interessierten waren etwa 50 Angehörige und Sympathisierende der NSDAP. Eine spontane Aktionseinheit von Lindauer Mitgliedern der ADGB-Gewerkschaften, der Sozialdemokratischen Partei SPD, der Unabhängigen Sozialistischen Partei USPD sowie der Kommunistischen Partei KPD aber „sprengte“ die NSDAP-Veranstaltung.

Lindaus Oberbürgermeister Ludwig Siebert erklärte dazu wenige Tage später in seinem Bericht an die Regierung in Augsburg: „Der Redner sprach in seinen Ausführungen hauptsächlich von der sozialdemokratischen Regierung, der Republik und der Judenherrschaft, durch welche seiner Ansicht nach das deutsche Volk ins Elend geraten sei.“ Die Ausführungen des Redners seien wiederholt durch Zwischenrufe unterbrochen worden, sodass der junge Mann seine Rede unterbrechen und die Versammlung der freien Diskussion überlassen musste.

„An dieser beteiligten sich von Seite der sozialdemokratischen Partei hauptsächlich der Gewerkschaftssekretär Klemm, der sozialdemokratische Stadtrat Penn, sowie ein vor kurzem erst zugereister Kommunist, namens Otto Kielbock (…)“, so Siebert weiter. Die Versammlung sei zwar besonders im ersten Teil etwas stürmisch verlaufen, ein Grund zu einer Auflösung war jedoch nicht gegeben. „Im zweiten Teil der Versammlung wurde dieselbe eigentlich von dem sozialdemokratischen Gewerkschaftssekretär geleitet, welcher zum Schluss auch erklärte, es verlohne sich nicht, auf die Ausführungen des nationalsozialistischen Redners weiter einzugehen. Er forderte darauf seine Genossen auf, den Saal zu verlassen, was auch in aller Ruhe dann geschah. Es blieb lediglich die geringe Anzahl der Angehörigen der national-sozialistischen Partei zurück…“.

Warum die Faschisten zunächst scheitern

Das nationalliberal orientierte Lindauer Tagblatt erteilte den örtlichen Nazis in ihrem Bericht zwei Tage später unter anderem den Rat „Eine Kampfbewegung wie der Nationalsozialismus erfordert zu einer Einführung etwas geschickteres Anpacken.“ Die kommunistische „Bayerische Arbeiterzeitung“ formulierte einen genau umgekehrten Standpunkt in ihrem Bericht vom 27. November: „Geschlossene Abwehrfront gegenüber Faschisten, das muss die Losung für die kommende Zeit sein.“

Und in der Tat war die „braune“ Gefahr auch in Lindau noch lange nicht gebannt, wie es zum Beispiel folgende Kleinanzeige im Lindauer Tagblatt vom 29. November 1922 offenbarte: „Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, Ortsgruppe Lindau. Jeden Mittwoch, abends 8 Uhr, findet im Nebenzimmer des Katholischen Vereinshauses für Nichtmitglieder und eingeladene Gäste Sprechstunde statt.“