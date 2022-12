Die Not vor Ort ist groß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der von der Caritas organisierte Tafelladen in Lindau ist seit vielen Jahren eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit geringem Einkommen, Familien in sozialen Notlagen und momentan insbesondere auch für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Diese offensichtliche Not und das Angewiesensein auf Spenden war auch für den Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes St. Ludwig in Aeschach ein Herzensanliegen, die Lindauer Tafel gerade in der Adventszeit mit einem Geldbetrag zu unterstützen. Die Nachfrage sei nach wie vor so groß, dass ein Ausgabestopp für Berechtigungskarten erfolgen musste, um den laufenden Betrieb aufrecht erhalten zu können. Das berichtete der Geschäftsführer der Lindauer Caritas, Harald Thomas, bei der Scheckübergabe im Pfarrsaal von St. Ludwig. Für jede Spende sei er sehr dankbar, bestätigte er den anwesenden Damen des Leitungsteams.