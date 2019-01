Die Nobels brechen einen Rekord nach dem anderen

Die Inselhalle ist so gut wie fertig, der Steg der Nobelpreisträger ebenfalls. „2018 ist eine ganze Menge erreicht worden“, sagte Nikolaus Turner, Geschäftsführer der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen, als er am Sonntagmittag die Lindauer im Sparkassensaal begrüßte. Er freue sich über das große Interesse der Bürger an der Matinee und an den Tagungen. Letztere werden offenbar auch bei den Nobelpreisträgern immer beliebter.

„Es wird 2019 so sein, dass mehr Physiknobelpreisträger als je zuvor nach Lindau kommen“, sagte Turner, der sich am Sonntag ausdrücklich kurz fasste. Nach der gelungenen Feuertaufe im vergangenen Jahr freue er sich auch in diesem Jahr wieder auf die Tagung in der neuen Inselhalle.

Vor einem Jahr war der OB im Stress

Oberbürgermeister Gerhard Ecker erinnerte sich, dass er im vergangenen Jahr um die gleiche Zeit nicht sehr entspannt war. „Die Zeit war anstrengend, wir wussten, dass wir ab April Buchungen für die Inselhalle hatten“, sagte er. Nun sei die Halle zwar immer noch nicht zu hundert Prozent fertiggestellt. „Aber bei uns hat es immerhin nur ein Jahr länger gedauert, andere werden nie fertig“, scherzte der OB.

Die Nobel-Matinee sei für ihn jedes Jahr ein verspätetes Weihnachtsgeschenk – und er freue sich, dass die Lindauer dadurch neben dem „Grill & Chill“ im Sommer eine weitere gelegenheit haben, in Kontakt mit den Nobelpreisträgertagungen zu kommen. „Und man bekommt hier alles kompakt erklärt“, sagte Ecker. „Das ist wie eine Art Studium generale.“