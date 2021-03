Die neuen Parks und Spielplätze auf der Hinteren Insel kosten Lindau gut acht Millionen Euro

Die öffentliche Sitzung des Stadtrats an diesem Mittwoch, 24. März, in der Inselhalle beginnt um 18 Uhr. Weitere Themen sind die Vereidigung von Werner Schönberger als Nachfolger für die ausgeschiedene FW-Stadträtin Miriam Krätschell, die Bebauungspläne für die Erweiterung des Lindaupark und für den Neubau des Gebäudes für Alnatura und DM-Markt am Esso-Kreisel sowie den Einsatz digitaler Parkraumüberwachung auf dem Karl-Bever-Platz.