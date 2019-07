Die neue Thierschbrücke auf der Lindauer Insel soll wieder hundert Jahre halten

In der Abwasser-Affäre um den verschmutzen See in Manzell und Fischbach sind nun auch chemische Verunreinigungen nachgewiesen worden. Das Teilte das Landratsamt am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Demnach waren deutlich erhöhte Werte an Ammoniumstickstoff, Phosphat, Nitrit, Nitrat und anorganischem Stickstoff festgestellt worden. Das ergaben die Wasserproben der Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und des Amts für Wasser- und Bodenschutz des Bodenseekreises vom Mittwoch, 24.