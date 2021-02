Die neue Jugenddiakonin will den Wechsel in Lindau mitgestalten

Judith Amend-Knaub wird in einem Gottesdienst am Freitag, 26. Februar, um 18 Uhr in der Christuskirche Lindau-Aeschach in ihre neue Aufgabe eingeführt. Gemeinsam mit Jugendkirchenpfarrerin Johannetta Cornell und einem Gremium aus Jugendlichen und Erwachsenen wird sie künftig die Lindauer Jugendkirche leiten. Luv Lindau wird, ebenso wie die Jugendkirchen in Nürnberg und München, von der bayerischen Landeskirche mitfinanziert. (rut)

Judith Amend-Knaub kommt in einer schwierigen, aber auch erwartungsvollen Zeit nach Lindau. „Jugendarbeit in Corona-Zeiten ist unfassbar schwierig, Aufbauarbeit fast unmöglich“, sagt die Diakonin, die seit Anfang Februar das Team der evangelischen Jugendkirche luv verstärkt. Zurzeit gehe es vor allem darum, die Jugendlichen, die bereits einen Bezug zu luv haben, bei der Stange zu halten – beispielsweise durch Onlineangebote. Zugleich naht der Aufbruch: Wenn das neue Evangelische Zentrum kiez neben der Aeschacher Christuskirche im Laufe des Jahres bezugsfertig wird, verändern sich auch die Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit. „Das wird ein spannender Prozess“, ist Amend-Knaub jetzt sicher.

Bislang war das legendäre Tipi neben dem Gemeindehaus und der Christuskirche der Dreh- und Angelpunkt der evangelischen Jugendarbeit in Lindau: ein etwa vier Meter hohes Zelt mit provisorischem Charakter, aber auch mit viel Charme. Das Tipi ist derzeit eingelagert, weil auf diesem Gelände ein multifunktionales Gebäude entsteht, in dem auch die Jugendkirche luv ein festes Zuhause mit eigenem Zugang erhält. Dieses Haus ist architektonisch durchdacht, mit großen Glasflächen und mehr Platz. Amend-Knaub ist sicher, dass dies der Jugendarbeit viele Möglichkeiten eröffnen wird, aber die Jugendlichen zunächst vor einen Findungsprozess stellt. „Diesen Switch müssen wir hinbekommen“, so die Diakonin.

Einen solch einschneidenden Wechsel hat die 43-Jährige, die aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Würzburg stammt, schon einmal begleitet. Das war auf ihrer jüngsten Station in München, wo sie fast ihr gesamtes bisheriges Berufsleben verbrachte – abgesehen von einer Ausbildung zur Zahnarzthelferin und anschließend zur Diakonin. In München-Neuhausen war sie zunächst (ab 2003) ie für die Jugendarbeit der Christuskirchengemeinde zuständig. Von dort wechselte sie zum Prodekanat München-Ost und kümmerte sich als Regionaljugendreferentin neun Jahre lang um gemeindeübergreifende Jugendarbeit. Dazu gehörten größere Projekte wie Jugendbildungsmaßnahmen, Kinderzeltlager und Bandfestivals. Ab 2017 leitete sie die Jugendkirche München: Die Rogate-Kirche im Stadtteil Ramersdorf war in den Jahren zuvor zu einer Jugendkirche umgebaut worden und wird seit 2017 von der evangelischen Jugend und der Gemeinde gemeinsam genutzt. Amend-Knaub begleitete diesen Prozess des Umzugs und der Aufbauarbeit. Geprägt gewesen sei diese Zeit „vom vielen Ausprobieren, Reflektieren und Neu-Denken“.

Dass sie so kurz darauf München verlassen würde, hatte sie selbst nicht gedacht. Aber Diakone und Diakoninnen werden gesendet. Und Amend-Knaub wurde gefragt, ob sie nach Lindau gehen würde, nachdem hier der bisherige Jugenddiakon Tobias Bernhard im Sommer 2020 nach Nürnberg gewechselt war. Nach vielen Überlegungen und Gesprächen fiel die Entscheidung: „Wir sind beide in einem Alter, wo man etwas Neues machen kann. Das sollte jetzt so sein“, sagt sie auch im Hinblick auf ihre Frau Anja, die 28 Jahre lang den Kindergarten der Christuskirchengemeinde München geleitet hat und nun mit ihr nach Lindau gekommen ist. „Wir haben beide gemerkt, dass wir uns hier wohlfühlen werden.“ Zudem habe sie sich sofort vorstellen können, dass Jugendkirchenarbeit hier einen Sinn ergibt.

Das Umfeld dafür wird freilich anders sein: nicht großstädtisch, sondern ländlich. Denn die Jugendkirche luv ist seit 2013 für die evangelische Jugendarbeit von Wasserburg bis ins Westallgäu zuständig. Ändern wird sich für die Diakonin auch die Art der Arbeit: Während sie in München zuletzt viel mit einem erwachsenen Kollegium zu tun gehabt habe, werde sie in Lindau wieder unmittelbar mit Jugendlichen arbeiten. Darauf freut sie sich: „Mein Talent ist es, mit Menschen, mit jungen Leuten im Gespräch zu sein. Nach diesen Kontakten hatte ich wieder eine Sehnsucht“, erzählt die 43-Jährige. Sie macht derzeit eine mehrjährige Seelsorgeausbildung und beschäftigt sich sehr mit dem Thema Jugendseelsorge. Zudem hat sie sich zur Theaterpädagogin weitergebildet und freut sich besonders auf Theaterprojekte mit Jugendlichen. „Das ist auch Kirche: die Talente von Menschen herauszufinden und zu fördern.“ Theater sei hierbei vielfältig und spreche nicht nur diejenigen an, die auf der Bühne stehen wollen, sondern auch Menschen, die zum Beispiel Requisiten bauen oder Texte schreiben möchten.

Theater, Tanzen, Singen, Reden, Lachen, Weinen – all dies gehört für die Judith Amend-Knaub zur evangelischen Jugendarbeit dazu. „Jugendliche entdecken sich in der Gemeinschaft. Sie wachsen und leben durch gemeinschaftliche Erfahrungen“, sagt sie. Die Räume dafür entstehen derzeit in Lindau. „Die Kirche ist hier gegenüber Jugendlichen sehr wertschätzend“, folgert sie daraus. „Da wird viel Geld in die Hand genommen, um jungen Leuten zu ermöglichen, ihre eigene Glaubensform zu finden und auszuleben.“ Das legendäre Tipi darf dabei übrigens auch eine Rolle spielen: „Es soll wieder im Garten aufgestellt werden“, berichtet die neue Jugenddiakonin.