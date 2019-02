Die neue Bogy-Direktorin Jutta Merwald: Ich bin keine Hardlinerin

Ihr eilt ein Ruf voraus. Doch Jutta Merwald sagt, sie sei ganz anders, als es nach einem Blick in Google scheine. Die 57-Jährige ist von diesem Montag an die neue Direktorin des Bodensee-Gymnasiums.

„Ich bin keine Hardlinerin“, sagt Merwald im Gespräch mit der Lindauer Zeitung und spielt damit auf ihren Ruf an, sie würde rigoros gegen Handys in der Schule vorgehen. „Hier muss niemand um sein Handy fürchten“, sagt Merwald und freut sich auf die Mitarbeit beim entsprechenden Schulversuch, auf den sie sich übrigens auch mit ihrer früheren Schule beworben habe. Dass sie dort eine zuvor verabredete Linie beendet und Handys für privaten Gebrauch auf dem Schulgelände verboten hatte, hatte Merwald bundesweit Schlagzeilen eingebracht. Doch all das will sie hinter sich lassen.

Tatsächlich hat Merwalds Lebenslauf sehr viel mehr zu bieten als den Umgang mit Mobiltelefonen. Geboren und aufgewachsen in Würzburg, hat sie dort auch studiert und ist Deutsch- und Englischlehrerin geworden. Das Referendariat hat sie ebenfalls in Würzburg sowie in Schweinfurt und Hof verbracht. Ihre erste Lehrerstelle hatte sie 1993 am Kepler-Gymnasium in Weiden. Das war für sie prägend: „Da habe ich meinen Mann kennen- und lieben gelernt.“ Nachdem ihr Mann, der auch Schulleiter war und der deutlich älter ist als sie, pensioniert wurde, wurde Merwald gefragt, ob sie an ein neues Gymnasium gehen will, das in Veitshöchheim entstanden ist. Und sie wollte, denn sie empfand den Aufbau einer neuen Schule als tolle Herausforderung: „Ich habe 16 erfüllte Berufsjahre dort erlebt.“ Auch wenn es am Anfang etwas seltsam war, weil sich in dem großen Schulgebäude Fünft- und Sechstklässler und die dazugehörigen Lehrer ein bisschen verloren vorkamen. Aber Jahr für Jahr füllte sich die Schule mehr.

Für Merwald kamen Aufgaben hinzu. Sie wurde Fachbetreuerin für Deutsch, ab 2010 war sie zusätzlich Fachreferentin für Deutsch für alle Gymnasien in Unterfranken. Sie hat Schulbibliotheken in Unter- und Oberfranken beraten, war Gutachterin im Institut für Schulqualifikation und Bildungsforschung, Referentin an der Lehrerakademie Dillingen.

Zugleich war sie an ihrer Schule für viele Projekte und Initiativen verantwortlich. Dazu gehören vor allem das lokal-regionale Lesenetzwerk des Gymnasiums Veitshöchheim und die „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Solche Projekte seien wichtig, weil Schüler abseits vom Lehrplan oft ganz neue Seiten und Talente zeigten, sagt Merwald. Bereits im Jahr 2011 hätten Schüler Patenschaften für Flüchtlingskinder übernommen. Für diese Initiative habe die Schule den Jugendintegrationspreis der Bertelsmann-Stiftung und weitere Auszeichnungen erhalten.

Die Familie lebt bereits seit dem Sommer in Lindau

2015 wurde Merwald zur stellvertretenden Schulleiterin ernannt, zwei Jahre später kam der Wechsel als Schulleiterin nach Karlstadt. Über das Jahr redet sie nicht so gerne. Nur so viel: „Das war ein anstrengendes Jahr für mich.“ Die Familie – sie hat mit ihrem Mann zwei Kinder sowie drei aus dessen erster Ehe – sei viel zu kurz gekommen. Da sie nie Elternzeit genommen hatte, stellte sie nun wegen der Familie einen Antrag auf unbefristete Beurlaubung.

Nach der Bewilligung durch das Ministerium entschied Merwald mit ihrem Mann, nach Lindau zu ziehen. Am Bodensee habe sie schon als Kind viele Urlaube verbracht: „Dass wir nun hier leben dürfen, war einfach Glück.“ Und dann hörte sie auf einmal, dass am Bodensee-Gymnasium eine Schulleiter-Stelle frei würde. Da hat sie sich beworben und freut sich nun, dass sie nach 490 Jahren Schultradition die erste Frau an der Spitze des Bogy ist.

Ihr erster Eindruck ist ein guter: Das Bogy sei eine gute Schule mit gutem Ruf. Sie habe sich dem Kollegium vorgestellt und erste Gespräche mit Lehrern gehabt. Nun freue sie sich, den Elternbeirat und die Schülersprecher kennenzulernen. Auch mit ihrem Kollegen Waldemar Schmitt vom Valentin-Heider-Gymnasium hat sie sich schon in der ersten Woche verabredet. Froh ist sie, dass sie nicht nur Organisation und Leitung wahrnehmen muss, sondern auch unterrichten kann: „Ich habe mir eine siebte Klasse in Deutsch gewünscht.“

Dabei könne sie ein Lehrbuch erstmals in der Praxis testen, das sie als Autorin eines Schulbuchverlages selbst mit erarbeitet hat. Denn zufälligerweise arbeitet das Bogy bereits mit dieser Buchreihe. Den Kontakt zu den Schülern im Unterricht hält Merwald für entscheidend, um eine gute Direktorin sein zu können. Eine gute Schule ist für Merwald eine, die offen und tolerant ist, die jedem Respekt und Wertschätzung entgegenbringt. Gerecht müsse es in einer guten Schule zugehen, niemand dürfe Angst haben. Von Lehrern erwarte sie „eine Kultur des Hinschauens und aktiven Handelns“. Das gelte gerade beim immer drängender werdenden Problem des Mobbings. Und vor diesem Hintergrund halte sie das bisherige Verbot von Handys für private Nutzung auf dem Schulgelände für durchaus richtig. Sie zeigt sich aber offen, wenn bei dem anstehenden Schulversuch herauskommen sollte, dass es auch einen anderen Weg gibt.

In Lindau fühlt sich Jutta Merwald mit Mann und Sohn wohl, die Tochter studiert in Eichstädt. Merwald lebt derzeit in einer Wohnung auf der Hinteren Insel, die aber zu klein ist, um alle Bücher auszupacken. Immerhin ist auch ihr Mann ein Germanist, es sind also viele Bücher unterzubringen. Deshalb hofft sie nach wie vor, dass sie noch etwas Größeres findet, das aber möglichst auf der Insel sein sollte. Denn sie liebt das Leben dort, dass dort viele Gäste sind, dass es manchmal etwas lauter ist, störe sie gar nicht. Im Gegenteil: Sie habe die Begegnungen mit den Menschen auf der Insel als sehr angenehm empfunden: „Ich liebe Lindau. Ich liebe die offene und warmherzige Art der Menschen hier.“